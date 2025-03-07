黃呂錦茹嗆「不喜歡就退黨」 鍾小平批何必陷在競選主委仇恨裡

國民黨議員鍾小平。（資料照）

2025/03/07 14:42

〔記者甘孟霖／台北報導〕近期中選會公布藍綠立委罷免案第一階段連署結果「32比0」，國民黨議員鍾小平批評自家人亂搞。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹日前為此嗆鍾小平「不喜歡國民黨就退黨」。鍾小平今（7日）受訪回批黃呂「失言又失格」，自己不過當年和黃呂競選市黨部主委，何必一直陷在仇恨裡。

黃呂錦茹日前接受專訪指出，鍾小平是黨內比較特殊的人，曾經退黨又透過同舟計畫回來，部分年輕人也對鍾有意見，呼籲鍾小平還是要團結，如果對國民黨這麼不堪、不喜歡，可以退黨；她並指出，許多議員都有幫忙送件連署，「但鍾小平沒有」。

請繼續往下閱讀...

鍾小平今受訪表示，黃呂錦茹找一些年輕人投入罷免，這些人要不要選議員他沒有意見，但先前罷免第一階段難堪的結果讓黨主席朱立倫「被陰了」。他指出，黨中央其實有撥出幾十萬元，市黨部與青年軍並沒有出錢，「拿這麼多資源不可以連（署）成這樣」，結果出來黨要共同承受，變成朱立倫要背黑鍋，他認為還滿倒楣的。

對於黃呂錦茹嗆「不喜歡就退黨」，鍾小平則批評黃呂「失言又失格」，他強調自己比黃呂愛國民黨一萬倍，就是因為連署做不好，他才會出錢、出力來推動，要支持朱立倫「以罷制罷」的策略，被民進黨捅了一刀，要還給它一巴掌，這是基本態度，全台灣連署要是都像台北市這樣，那不就倒台了嗎？

鍾小平嘆，黃呂到底要逼他到何時？呼籲黃呂放下私怨、成就大義，雙北、宜蘭至少二階段都要連署成功，精準打擊，搞他沒有用，自己只不過和黃呂競選主委，對方何必記仇7年。

對於被質疑沒有幫忙連署送件，鍾小平則嗆「殺雞焉用牛刀」，他稱自己是牛刀，不是美工刀、水果刀，這樣的批評昧於形勢，不必扣他帽子。他認為，國民黨當前要務是不能讓民進黨在罷免議題上形成「熱帶氣旋」，不然很多立委恐被罷免，國民黨要團結、還擊、降低仇恨值、推動民生法案，這樣就有得打。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法