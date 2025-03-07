全台17團體二階連署起跑 中台灣藍委罷團今赴中選會領表

台中5個區域、雲林、彰化罷免藍委團隊，今（7）日前往中選會領取罷免選區立委第二階段連署書。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/07 15:01

〔記者李文馨／台北報導〕全國有32件國民黨立委罷免案可進入二階連署，另有12件民進黨立委罷免案待補件。罷免國民黨籍新北立委葉元之、台中顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋及雲林丁學忠等團體，今天赴中選會領取連署人名冊格式，進入二階連署；罷免民進黨立委吳沛憶的團體隨後也到中選會補件，共遞交2628份罷免提議書。

全台大罷免烽火連天，迄今共有32位國民黨立委罷免案一階過關，截至今天上午已有17個罷免團體赴中選會領表，包含新北葉元之；桃園牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；竹市鄭正鈐；台中顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啟臣；雲林丁學忠；台東黃建賓；花蓮傅崐萁，為期60天的第二階段罷免連署正式起跑。另外，罷免謝衣鳯團體預計14日領取連署人名冊格式。

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台中罷團表示，要跟各區罷團發出挑戰書，台中彰化雲林南投10席，跟雙北11席、桃竹苗11席比賽，中部要罷免全國最多席；並強調無論哪邊罷掉的更多，最後的贏家都是台灣人，盼台中能與高雄當年一樣勇敢的斷捨離，迎向幸福。

罷免吳思瑤團體領銜人李孝亮等人今天也赴中選會，共送出2628件的補件提議書，欲拚第一階段闖關。對於民進黨去北檢按鈴告發幽靈連署，李孝亮對此表示尊重，但他們本無審查連署書的能力，無法通靈也不是「觀落陰」，摸一張紙就能辨別是活是死。

中選會今天重申，依法查對且查出「往生者連署」的罷免提議情事者，為各該市縣政府戶政事務所，且該查對結果是依法併入各地選委會的查對結果後，再經地方選委會初審確認在案後，依法回報中選會審定。

罷免立委葉元之的團隊今（7）日前往中選會領取第二階段連署書。（記者叢昌瑾攝）

罷免吳思瑤團體領銜人李孝亮等人今天赴中選會送出2628件的補件提議書，拚第一階段闖關。（記者叢昌瑾攝）

台中5個區域、雲林、彰化罷免藍委團隊，今（7）日前往中選會領取罷免選區立委第二階段連署書。（記者叢昌瑾攝）

台中5個區域、雲林、彰化罷免藍委團隊，今（7）日前往中選會領取罷免選區立委第二階段連署書。（記者叢昌瑾攝）

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