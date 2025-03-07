農漁會選舉查察、現役軍人洩密案 最高檢肯定東檢辦案成果

檢察總長邢泰釗慰勉台東地檢署偵辦選舉查察團隊。（最高檢察署提供）

2025/03/07 14:54

〔記者王定傳／台北報導〕最高檢察署今指出，今年農漁會選舉查察，截至6日共受理185件、321人，查扣19萬5千元，起訴2人行賄罪，其中，台東地檢署查獲成功鎮農會會員代表候選人涉以禮品或每票1000元現金行賄，檢察總長刑泰釧因此赴東檢慰勉有功人員；另外，台東地檢署積極偵辦國家安全刑事案，共受理16件16人，其中偵辦一起現役軍人交易洩漏軍事機密案，成果豐碩，最高檢因此請台東地檢署紀錄偵辦過程，並詳為分析，傳承珍貴辦案經驗。

最高檢指出，全台287家基層農會已於2月15日完成農事小組組長及會員代表選舉，後續各農會將分別選出理事、監事、理事長及常務監事，並聘任總幹事；另，基層漁會代表選舉也將於3月22日舉行。

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最高檢表示，目前士林、新竹、雲林、嘉義、台南、橋頭、屏東、台東、宜蘭等地檢署均交出亮麗成績；至3月6日為止，有關農會選舉的妨害選舉案，檢察機關合計受理178件、302人，查扣19萬5千元現金，其中涉賄148件、267人，依農會法行賄罪起訴2件共2人；暴力案件10件、13人，其他案件20件、22人；涉及漁會選舉妨害選舉案7件、19人，其中涉賄選5件、8人，其他案件2件11人。

另外，台東地檢署接獲基隆憲兵隊報請指揮偵辦現役軍人洩漏軍事機密案，由檢察官吳青煦組成專案小組積極偵辦，歷經5個月蒐證、發動數波搜索，地點橫跨台東、高雄、桃園等地，向法院聲押3人獲准；依管轄規定，移由花蓮高分檢偵辦，依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、違反國安法意圖危害國家安全為中國收集、交付關於公務上應秘密電磁紀錄罪、國家機密保護法為中國收集國家機密等罪嫌起訴4名被告，現由高等法院花蓮分院審理中。

最高檢表示，因該案偵辦經驗難得且珍貴，因此請台東地檢署將偵辦過程詳為紀錄、分析，俾傳承國安案件辦案經驗。

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