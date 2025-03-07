高金素梅稱原民立委缺額就補選無關罷免 伍麗華：20年立委這說法有說服力？

民進黨立委伍麗華。（資料照）

2025/03/07 14:59

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕無黨籍立委高金素梅提案，若原住民立委缺額時應比照一般選區立委立即補選。高金素梅昨日表示，不是針對民進黨籍原住民立委伍麗華、陳瑩，不希望有人把修法跟大罷免連上等號，要排除政治考量。對此伍麗華表示，一個當過二十多年立委、一個當了十多年立委，講這種話有說服力嗎？最駭人的是盧縣一委員，找了自己的助理擔任罷免領銜人，而各地的特助也努力奔走找人連署。

伍麗華在臉書PO文表示，昨日下午出席了高金委員排定的選罷法協商，要處理原住民立委缺額補選。會前，很多記者來電詢問是否會出席？（我猜想大家可能認為我不會出席跟自己被罷免有關的法案討論。）我當然會出席，因為雖然才來立法院5年，但質詢這個議題已非常多次，並且也有提案版本。

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伍麗華表示，看到為了罷免伍麗華，把以前大家不重視的原住民權益法案，用這麼快的速度處理，自己求仁得仁、心安理得。

伍麗華指出，會中不論羅智強、陳昭姿，都發言表示「過去立法不夠周延、對原住民不公平，支持修法⋯」，我心裡想，去年的7月修選罷法為什麼不採納處理？高金召委、鄭天財委員不斷強調本次修法跟罷免無關，表示長期都有關心這個罷免無法補選的問題。我心裡想：一個當過二十多年立委、一個當了十多年立委，講這種話有說服力嗎？

伍麗華續指，最駭人的是盧縣一委員，找了自己的助理擔任罷免領銜人，而各地的特助也努力奔走找人連署。我心裡想：怎麼會有這樣的老闆，不顧自己助理觸犯刑法的危險，令其在浪尖上擔任領銜人，只為了要討好黨中央？

伍麗華說，她拿起麥克風，把過去質詢曾經點出的問題一一道來，並提醒這樣單獨針對補選，而沒有將連動到的罷免、選區劃分一併修法，未來會有憲法訴訟的問題產生。

伍麗華直言，走出去時有記者朋友說「委員妳表達得很清楚」，自己知道只要藍白想過、什麼樣無理的修法都會三讀通過，但記者朋友給的那句話，讓她覺得一切都值了！

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