財劃法分配 鍾東錦籲行政院儘速公布修正或補救版本

苗栗縣長鍾東錦建議行政院應立即公布修正或補救版本，讓各縣市政府有所依據，並盡速實行，才是全民之福。 （苗栗縣政府提供）

2025/03/07 13:12

〔記者張勳騰／苗栗報導〕針對財政部召開「各級政府財政收支劃分及中央統籌分配稅款分配指標意見徵詢會議」，新竹縣市、苗栗縣和南投縣並未派人與會。苗栗縣長鍾東錦今（7）日指出，行政院已向立法院提出覆議，目前已迫在眉睫，建議行政院應立即公布修正或補救版本，讓各縣市政府有所依據，並儘速實行，才是全民之福。

鍾東錦表示，行政院2月底對財劃法修正案提出覆議，都已經箭在弦上了，怎麼會有時間再慢慢來，畢竟各縣市政府都有各自的需求，目前應該請行政院提出財劃法「修正或補救」版本，「直接把數字拿出來」，這樣的討論才具有效益。

請繼續往下閱讀...

鍾東錦認為，財政部所提出「財劃法分配公式」，不能僅就縣市政府現況進行權重比例調配，畢竟苗栗縣從農業大縣轉型為觀光科技大縣，其中的創稅、產業轉型鼓勵以及農地保育獎金，更應該列入考量，如此一來，才能讓各個縣市加速發展。

鍾東錦表示，其實藍白也並非一定要硬逼著行政院接受目前的版本，主要是行政院根本沒有版本，如今面對國際情勢劇變，已經沒有時間再慢慢協商，講一些很空洞的話語，因此，呼籲行政院儘快提出財劃法修正版本，甚至補上「檢討修正條款」，於實施2或3年後，再行討論修正。

鍾東錦強調，苗栗縣是全台唯一財政遭到控管的縣市，唯有盡快實行財劃法修正案，才能夠真正解決「燃眉之急」，只要行政院把它的版本公告周知、把數字攤在陽光下，讓全民都能了解、進而支持，或許藍、綠、白的立法委員就可在異中求同，獲得最大的公約數，加速財劃法的實行進度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法