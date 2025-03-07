提國安法案再遭藍白封殺 又被造謠有綠卡 沈伯洋嗆敢不敢簽切結

沈伯洋所提的國安法案再度遭到藍白封殺。（圖擷自臉書）

2025/03/07 13:11

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院今（7日）召開院會，民進黨立委沈伯洋發文指出，他所提的國安法案再度遭到藍白封殺，並指截至目前他的法案已分別被擋27次和13次。針對今天再度有謠言稱他有綠卡，沈伯洋也直言「大家一起來切結自己有沒有綠卡，我敢簽，國民黨敢不敢全部來簽？」

沈伯洋在臉書發文，感謝立委王義川清晨排隊遞議程，也將他的國安法案一併送入闖關。不過剛剛還是被藍白全票封殺。這也讓國民黨立院黨團總召傅崐萁去中國要報准，要向人民透明公開一事，遙遙無期。

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沈伯洋質疑，他的法案已經分別被擋27次和13次了。再加上同黨其他類似法案，相加已逾百次。

沈伯洋也提到，今天有媒體的3篇社論都提到他，讓他諷刺「到底是有多愛我？」他表示報導內容宣稱「黑熊在烏克蘭，沈伯洋是間諜，沈伯洋立大功，黑熊摧毀台積電，就是美國要的，我們的國軍必須要跟黑熊作戰」。對此他也表示「？？？？？」其他網友也笑稱「再講下去沈伯洋就要帶領黑熊統治世界了」、「我突然希望他們能夠繼續寫下去，感覺能夠生出一部有趣的戲劇」、「看來下一步應該是『震驚：黑熊竟然是外星人在地球設立的團體』」、「講到最後，沈柏洋才是真正的敵人，共產黨不是台灣的敵人，中華人民共和國也不是台灣的敵人」、「藍白已經病入膏肓了...」、

沈伯洋也表示「今天又有最新謠言了⋯⋯說我有綠卡⋯⋯」，對此他也回擊「這樣子很簡單啦，大家一起來切結自己有沒有綠卡，我敢簽，國民黨敢不敢全部來簽？」

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