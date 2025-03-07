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    台積電赴美投資藍營砲轟 王定宇：和國台辦論調真像

    王定宇分享，國民黨在立院提案，質疑台積電恐變美積電、賴政府卻事不關己、毫無對策，對此王定宇諷刺「馬英九政府核准投資中國叫做佈局，現在賴清德政府核准投資美國叫做掏空外移？」、「一堆藍營立委財產申報可是抱好抱滿台積電股票啊！」（圖擷自臉書）

    王定宇分享，國民黨在立院提案，質疑台積電恐變美積電、賴政府卻事不關己、毫無對策，對此王定宇諷刺「馬英九政府核准投資中國叫做佈局，現在賴清德政府核准投資美國叫做掏空外移？」、「一堆藍營立委財產申報可是抱好抱滿台積電股票啊！」（圖擷自臉書）

    2025/03/07 12:30

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台積電宣布在美國加碼投資1000億美元，前總統馬英九宣稱這是「護國神山」遭到搬走的危機，並稱台灣面臨嚴重的國安威脅。民進黨立委王定宇今日發文分享，表示國民黨在立院提案，質疑台積電恐變美積電、賴政府卻事不關己、毫無對策，對此王定宇諷刺「馬英九政府核准投資中國叫做佈局，現在賴清德政府核准投資美國叫做掏空外移？」、「一堆藍營立委財產申報可是抱好抱滿台積電股票啊！」

    王定宇今上午在臉書發文分享，表示剛剛中國國民黨在立法院院會的提案，「和中共國台辦的論調真像」，他質疑「馬英九政府核准投資中國叫做佈局，現在賴清德政府核准投資美國叫做掏空外移？」

    王定宇PO出的照片顯示，國民黨提議增列討論事項，案由卻稱台積電董事長魏哲家宣布加碼投資，外媒評論「危及台灣優先」，遭諷台積電變「美積電」，憂心神山不保、矽盾崩壞、衝擊產業布局，賴政府卻事不關己、毫無對策。並以此為由要求行政院長及相關部會首長，就「台積電赴美加碼投資違背台灣優先承諾危及國安」進行專案報告。王定宇也貼出國台辦的說法，宣稱「台積電遲早變成美積電」。

    王定宇也指出，「你相信魏哲家或是馬英九？你相信施振榮或是王鴻薇？然後一堆大罵台積電投資美國的藍營立委，財產申報可是抱好抱滿台積電股票啊！」

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