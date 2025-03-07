綠委李柏毅質疑傅崐萁隨扈淪私人打手 要求警政署立即徹查

民進黨立委李柏毅今質疑，傅崐萁隨扈淪為私人打手，他要求內政部、警政署立即啟動行政調查，徹查相關人員的失職與不法行為。（資料照）

2025/03/07 13:04

〔記者陳政宇／台北報導〕花蓮退休教師「葉霸」葉春蓮日前因嗆聲國民黨立法院黨團總召傅崐萁，遭國民黨黨工架離出場。對此，民進黨立委李柏毅今（7）日質疑，傅崐萁隨扈淪為私人打手，他要求內政部、警政署立即啟動行政調查，徹查相關人員的失職與不法行為。

花蓮地檢署5日指出，經調閱監視器畫面及保全相關證據，勘驗分析後，通知犯罪嫌疑人余姓黨工及葉春蓮到案說明，認為余男涉犯強制罪嫌疑重大，諭知交保新台幣1萬元。

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對此，李柏毅批評，傅崐萁在立院霸凌還不夠，這次竟指揮隨扈拖走葉春蓮，民主來到花蓮王的地盤，難道也只能屈服「傅皇」？花蓮難道成了一言堂，只容許舔共者生存，卻容不下批評「通匪」的聲音？

李柏毅說，葉老師僅因一句質疑，便遭隨扈與多名大漢聯手架走、強行驅離。隨扈職責本應是維護安全，如今卻淪為傅崐萁私人打手；隨扈究竟是依警政署指示執勤維護安全，還是效忠傅崐萁、威嚇人民？盼內政部、警政署立即徹查，確保台灣民主社會環境、人民自由發聲。

此外，民進黨立委黃捷日前在立法院會質詢時，也質疑現場員警未出手制止，以及部分地方的選委會、戶政人員假公濟私，介入查水表，甚至執法過當、放任暴力行為。

行政院長卓榮泰答詢強調，人民有舉行各種集會的自由，若是公開集會，國人有參加的自由，應保障發言的權利，現場維持秩序也要基於合理的方式。

卓榮泰說，他會要求地方警察單位徹底了解，當天員警面對這樣的行為時，應基於保護國人的需要有所行為，將從地方開始檢討；他也會要求內政部警政署了解，此事應成為全國警察人員執行工作的重要借鏡。

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