蔣萬安透露太太1成就 「女神節」鼓勵女性實踐自我

台北市長蔣萬安希望女性朋友在工作、照顧家庭以外，能朝自己喜歡的事情前進，把自己擺在最優先的位置，實踐自己的理想。 （記者方賓照攝）

2025/03/07 12:35

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府響應3月8日國際婦女節，攜手4大超商推出婦女節專屬優惠，鼓勵女性「愛自己」，響應「新女子行動」5大主張，台北市長蔣萬安也透露太太雖然有科技、財務專業背景，但對美髮很有興趣，安排進修課程並考上美髮丙級技術士證照後很開心，他以此例希望女性朋友在工作、照顧家庭以外，能朝自己喜歡的事情前進，把自己擺在最優先的位置，實踐自己的理想。

蔣萬安今（7）日在記者會上與世界基督教女青年會一起響應，簽署支持「新女子行動」的五大主張：肯定自我價值、重視心理健康、培養身體健康、建立支持網絡與倡導自我照顧。4大超商響應市府活動，推出指定飲品、零食優惠等

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蔣萬安表示，有很多的調查發現，台灣的女性在忙工作之後，平均大概要花2個小時處理家務，比男性多出40分鐘到1個小時，女性在日常生活工作之外，還要照顧孩子、處理家務，真的不容易。台北市政府透過政策挹注資源，希望讓女性真的能夠好好寵愛自己，認真生活、實現自我。

蔣萬安還透露太太日前考上美髮丙級技術士的證照，蔣萬安說平時盡量從旁希望讓太太可以優先的愛自己、寵愛自己、實現自我；太太有科技、財務專業背景，平時照顧三個孩子很辛苦，有一天說想要學美髮，是興趣也很舒壓，便去安排課程進修。考證照那天一早，自己開車送太太應試，「很高興她考過了」。

蔣萬安表示，以自身的例子想告訴女性朋友，工作、照顧家庭以外，一定會有自己的興趣、喜歡的事情，希望女性朋友朝自己喜歡的事情前進，好好地把自己擺在最優先的位置，實現自我、實踐自己的理想。他分享在短影音看到的一段很有感觸的話，「孩子未來的成就如何，很關鍵的因素在於媽媽是否幸福快樂的陪伴孩子」，他也相信，一個城市是否進步，也要看是否提供女性朋友實現自我的機會，台北市會持續努力。

台北市長蔣萬安希望女性朋友在工作、照顧家庭以外，能朝自己喜歡的事情前進，把自己擺在最優先的位置，實踐自己的理想。 （記者方賓照攝）

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