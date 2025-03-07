幽靈連署頻傳 民進黨發言人吳崢告發偽造文書

民進黨發言人吳錚（左）、律師黃帝穎（右）7日前往台北地檢署，告發罷免案幽靈連署涉犯偽造文書。（記者廖振輝攝）

2025/03/07 12:19

〔記者王定傳／台北報導〕全國各地幽靈連署罷免頻傳，甚至有死者個資遭罷免團體濫用進行連署情形，民進黨發言人吳崢今日指出，根據中選會或各縣市選委會統計，針對罷免民進黨立委們的連署案中，有許多虛假連署情形，例如：當事人戶籍地已轉移、個資不正確或已死亡等，這種系統性出現的虛假、惡意連署罷免，可能原因正是大規模的抄襲名冊，罷免連署應整份無效，他同時在律師黃帝穎陪同下，前往台北地檢署按鈴告發涉虛假連署罷免的領銜人，涉偽造文書、行使偽造文書及偽造印文署押等罪嫌，盼檢方查明。

吳崢並表示，罷免連署已明顯發生瑕疵，疑有大規模抄襲名冊情形，但台北市選委會迄今仍無積極作為；他質疑，「難道國民黨台北市長蔣萬安想包庇護航？想要對罷免民進黨立委的行為放水嗎？」

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吳崢表示，針對罷免民進黨立委的連署案，有許多虛假連署情形，包含當事人戶籍地已轉移、個資不正確或已死亡等；這種惡意虛假的連署，民進黨一定會採取相應的法律行動。

吳崢並以罷免民進黨立委吳思瑤連署為例指，這些連署書不合格率達34.5％，2千多份連署書就近1千份不合格，已過世者更高達86位；另名立委伍麗華罷免連署案，其不合格率也高達35％，其中有189位連署人早已過世。

吳崢說，這件事情非常荒謬，已過世者不可能參與罷免連署，他們的身分不該如此遭濫用、踐踏，且部分聲稱代表人民的「惡罷團體」竟嘻笑以對，甚至還說：「因為天怒人怨，所以亡者都爬出來連署了」。

黃帝穎則指出，經蒐證目前確定有559位死者個資遭濫用連署罷免，因此告發領銜人涉偽造文書、行使偽造文書及偽造印文署押等罪嫌；他強調這只是第一波，後續律師團將持續蒐證，打擊犯罪，守護民主法治，維護往生者尊嚴。

民進黨發言人吳崢（圖左）今日在律師黃帝穎（右）陪同下，前往台北地檢署按鈴告發涉虛假連署罷免的領銜人，涉偽造文書等罪嫌。（記者王定傳攝）

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