台積電赴美投資 傅崐萁批賴：台灣整個空洞化

立法院國民黨團總召傅崐萁表示，台積電離開後台灣整個空洞化，賴總統還押著魏哲家開欺騙國人的荒謬記者會。把台積電變成美積電，把國人當白癡嗎？（資料照）

2025/03/07 12:09

〔記者林欣漢／台北報導〕賴清德總統昨天與台積電董事長魏哲家召開記者會說明台積電赴美投資案。立法院國民黨團總召傅崐萁今日受訪表示，台積電離開後台灣整個空洞化，賴總統還押著魏哲家開欺騙國人的荒謬記者會。把台積電變成美積電，把國人當白癡嗎？

傅崐萁指出，賴清德、魏哲家昨天在記者會睜眼說瞎話，說台積電到美國去擴展台灣實力，完全沒影響，因為客戶在美國。請問台積電成立到現在40年，客戶一直在美國，為什麼現在才要投資1650億美金？

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傅崐萁表示，晶片是昂貴且體積非常小的產品，運輸過程不會造成成本增加，但是到美國投資，人才難找，薪資高，工會強勢，抬高台積電的成本。在台灣有優秀工程師，素質非常高，台積電到美國，良率還能維持98%？

傅崐萁表示，台積電這次不只投資，帶走多少人才，台積電一年產值高達2兆，加起來是天文數字，離開後在地繳稅、薪資、人才流失，對台灣整個空洞化，賴清德還押著魏哲家開欺騙國人的荒謬記者會。韓國三星有出走嗎？台灣還沒有壓力，就把台積電賣掉，把台積電變成美積電，把國人當白癡嗎？看看川普要求台灣GDP 10%做國防預算，請問中華民國受得了嗎？

傅崐萁說，賴清德看看南韓怎麼挺直腰桿，美國還在援助韓國，台灣還剩下什麼，這次出賣護國神山過程中，完全沒有得到美國承諾。台美貿易逆差不是靠軍購，是台灣要防衛自己，跟美國採購物資，不是軍購，戳破賴清德謊言，不要以為大家看不懂英文。

傅崐萁強調，對荒腔走板的民進黨政府，怎麼糟蹋台灣，深刻表達譴責。台積電變成美積電，要把全世界高端製程帶去美國，美國擁有40%晶片製程在美國生產，已經無所畏懼。

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