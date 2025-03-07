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    被台商父子共諜收買 2軍人貪污罪判刑定讞

    軍人蘇冠穎、葉鑫亮被台商父子共諜收買，最高法院駁回上訴，各判刑5年8月、5年10月定讞。（路透檔案照）

    軍人蘇冠穎、葉鑫亮被台商父子共諜收買，最高法院駁回上訴，各判刑5年8月、5年10月定讞。（路透檔案照）

    2025/03/07 11:39

    〔記者張文川／台北報導〕台商黃龍瀧、黃聖峪父子當共諜，替中國收買我國2名空軍軍人蘇冠穎、葉鑫亮洩露機密，一審將蘇、葉各判刑7年、6年，最高法院發回台南高分院更審，更一審去年11月考量2軍人偵查中認罪且主動繳回犯罪所得，減刑依貪污罪分別改判5年8月、5年10月徒刑，均褫奪公權4年；最高法院駁回上訴定讞。

    黃姓父子長期往來中國，2017年起吸收蘇冠穎與葉鑫亮2名軍人，為中國蒐集台灣國防機密資料。

    自2019年起，葉鑫亮為黃氏父子收集軍事資訊，並在嘉義、新竹等地與黃龍瀧密會、傳遞機密文件，藉此獲得21萬元報酬。

    2021年9月，蘇冠穎同樣利用軍職，攜帶機密文件回家，並邀黃聖峪到住處拍照記錄，拿到10萬元報酬。

    台南高分院一審以蘇、葉2人違反國安法與軍人貪污收受賄賂罪，判處蘇男7年徒刑、葉男6年，褫奪公權5年，對黃氏父子各判刑8年。

    最高院駁回黃氏父子上訴定讞，但將蘇、葉2軍人撤銷，發回台南高分院更審。

    台南高分院更一審去年11月宣判，認為葉鑫亮和蘇冠穎收賄違反職務，但2人都在偵查和審理中坦承犯行，且主動繳回犯罪所得，因此依貪污治罪條例予以減輕刑罰。

    合議庭長考量葉鑫亮無前科，犯後坦承犯行並繳回贓款，且主動提供相關證據，加上其洩密行為次數等因素，判處5年10月。

    蘇冠穎也無前科、繳回贓款，但因交付職務上持有的軍事機密，符合加重處罰條件，依他洩密次數及參與程度，判處5年8月徒刑，2人都褫奪公權4年。最高法院駁回上訴定讞。

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