11小時只能唸25％！總預算覆議案將排程 民團接力「朗讀」藍白荒謬提案

總預算覆議案將排審，經濟民主連合、台灣公民陣線7日繼續接力「朗讀」藍白荒謬提案與決議。（台灣公民陣線提供）

2025/03/07 11:26

〔記者方瑋立／台北報導〕立法院今進行黨團協商決定中央政府總預算案之覆議案審議時間，為抗議總預算審查的荒謬，台灣經濟民主連合及台灣公民陣線於昨（6）起2天，在立院群賢樓外，舉辦「荒謬再現」行動，朗讀立法院關於中央政府總預算審查的院會公報紀錄，除公布昨日進度外，今天繼續接力11.5小時，預計一路朗讀到晚上9時。

主辦方今公布昨日戰況，前一日合計有23名公民到場接力，共計11.5小時不間斷地朗讀中央政府總預算案提案單及決議，從第14冊第210頁開始朗讀至第19冊第45頁；關於通案刪減、行政院、原住民族委員會、客家委員會、中央選舉委員會、大陸委員會、不當黨產委員會、內政部、外交部、國防部、國家安全局、國軍退除役官兵輔導委員會、國家發展委員會、公平交易委員會、經濟部、農業部、行政院主計總處、財政部、金融監理管理委員會相關的預算案提案及決議皆已朗讀完畢。

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經民連及台灣公民陣線「朗讀」荒謬提案的行動再開，同樣邀請到23位公民代表出席參與，其中包含詩人、劇場工作者、本土小黨代表、設計師、罷免團體志工、學者、學生、非政府組織成員等。來自各領域的公民到場表達對於總預算案的憤怒，凸顯總預算案涉及民生各方各面之性質，也展現公民社會對於總預算案的關注及抗議。

11小時半僅唸25% 藍白卻只准發言5分鐘

經民連智庫研究員黃承瀚表示，在「荒謬再現」公民接力朗誦行動的第一日，在總共24冊的立法院會議公報中，23名公民代表接力朗誦共計690分鐘（11.5小時），卻僅能朗讀其中六冊，也就是約25%的中央政府總預算案提案單與決議。

黃承瀚表示，這麼多荒謬的預算案提案，經過長時間不間斷的朗讀，才只朗讀完畢其中的25％；然而，擁有權力的立法院藍白黨人卻在傅崐萁集團的主導下，將審議討論限縮至零，整部預算審查僅准許發言5分鐘，就大幅刪減與凍結數千億預算。

黃承瀚強調，這樣的預算審議方式，不僅是藍白立委完全不負責任的展現，更彰顯藍白黨人蠻橫地透過預算審議，企圖癱瘓國家運作。黃承瀚重申，透過朗讀總預算案提案單與決議的行動，向社會大眾如實揭露總預算案提案及審查的荒謬，讓胡作非為的藍白黨人付出政治代價。

黃承瀚說，昨天很多參與公民，在朗讀過程中直接表達對總預算案提案理由的不解，也確切地感受到提案理由之荒唐。黃承瀚引述朗讀來賓的心得：從提案單可以看出提案之立法委員非常不負責任，只是為刪而刪、為凍而凍。不僅提案單上面很多塗改、修正的筆跡，撤回提案的數量也非常驚人，顯見立法委員在提案前根本沒有思考清楚，只是為了刪減預算而找藉口，完全辜負身為立法委員的職責，透過預算審查癱瘓國家運作。

總預算覆議案將排審，經濟民主連合、台灣公民陣線7日繼續接力「朗讀」藍白荒謬提案與決議。（台灣公民陣線提供）

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