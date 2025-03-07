香港團成員遭港警關押 傅崐萁嗆林佳龍洩個資立刻下台

立法院國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

2025/03/07 12:13

〔記者林欣漢／台北報導〕外交部長林佳龍披露，立法院國民黨團總召傅崐萁今年2月前往香港參加旅展，同團陳姓女子涉洗錢入境時遭到逮捕，至今仍被關押，傅返台後未向陸委會通報。對此，傅崐萁今日受訪時批評林佳龍，陸委會當時要求保密，林佳龍卻洩漏個資，已不適任，應立刻下台。

傅崐萁表示，花蓮縣政府全力推動花蓮到香港直航，自己去年12月、今年2月兩度前往香港行銷花蓮觀光，都有向內政部、陸委會報備，且在香港所有花蓮觀光團的行程，陸委會全程陪同，民進黨立委、側翼再三攻擊，立委去香港叫做「共匪立委」或是中共同路人，民進黨心裡完全沒有人民。

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傅崐萁指出，要去香港行銷是自力救濟，為觀光、為人民生計被打成中共同路人，對很多無恥的汙衊深表遺憾。這次在香港有國人遭扣押，全部組團都是花蓮線政府的觀光團，而他自己是自費參加，因為香港有很多觀光業者，過去他在花蓮縣府服務時就有非常好的交情，團長不是他，團員也不是他，他是去協助的，拜託民進黨、林佳龍以及所有府會官員、民進黨立委、側翼，不要不斷妖魔化到香港行銷觀光。

傅崐萁強調，最重要的是國人在國外受難，陳女在花蓮服務20年，只是因為25年前的舊案，這次組團去是所有觀光業者都可以參加，自費就可以隨團，陳女也是自費，沒有拒絕的理由。陳女被扣的第二天一大早，花蓮縣府就告訴陸委會，請陸委會援救，但陸委會說這件事要保密，卻被林佳龍洩漏個資，林佳龍還適任外交部長嗎？

傅崐萁批評，國人在外蒙難，林佳龍不思如何解救，卻對中央政府要求保密的事情，當側翼攻擊，林佳龍不只可恥，根本沒有資格當國家的部長，應立刻下台。傅崐萁強調，申請出國過程，陸委會清楚，內政部清楚，是花蓮縣府申請組團，跟自己一點關係都沒有。大家在援救陳女，民進黨卻是背後插刀，讓雙方協商現在無法推動，民進黨要負最大責任。

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