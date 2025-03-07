曝5藍委擁台積電股票「身體最誠實」 林楚茵批：邊買邊配合中國唱衰

民進黨立委林楚茵今披露，王鴻薇、翁曉玲、陳菁徽、林倩綺、蘇清泉等國民黨立委，在財報裡都持有台積電股票，國民黨一邊配合中國唱衰、卻一邊持續買進。（資料照）

2025/03/07 11:25

〔記者陳政宇／台北報導〕台積電擴大對美投資，在野黨質疑「護國神山」被搬走、成為「美積電」。對此，民進黨立委林楚茵今（7）日披露，王鴻薇、翁曉玲、陳菁徽、林倩綺、蘇清泉等國民黨立委，在財報裡都持有台積電股票，國民黨一邊配合中國唱衰、卻一邊持續買進，「嘴巴說不要，身體最誠實」。

民進黨團幹事長吳思瑤今受訪表示，大家要相信台積電董事長魏哲家、還是國民黨籍前總統馬英九？不只是魏哲家，很多企業界人士都一一站出來，這是台灣的好事，呼籲藍營捫心自問，立法院對台灣的安全保證沒有責任嗎？藍白立委強化中國併吞台灣的意圖作為，今天卻反過來要求別人給台灣安全保證。

請繼續往下閱讀...

吳思瑤呼籲，在野黨別再操作「疑美論」，別再無視於台灣站上國際舞台，台積電更是世界的台積電，民進黨團支持我國企業走向國際，不要再唱衰、消費。

林楚茵則表示，昨天總統賴清德與魏哲家共同召開記者會，親自打臉國民黨，國民黨配合中國的「疑美論」，不管懂不懂半導體產業，就在講「美積電」；但國民黨立委就是雙面人，反美是工作，買台積電是生活。

「嘴巴說不要，身體最誠實」，林楚茵披露，國民黨一邊唱衰台積電，國民黨立委卻一邊持續買進台積電，包括王鴻薇、翁曉玲、陳菁徽、林倩綺、蘇清泉等國民黨立委，在財報裡都持有台積電持股；就與疫情期間一樣，罵高端疫苗又買高端股票，根本兩面手法只為唱衰台灣，但想賺的錢一點都不放過。

林楚茵說，投資人都知道，看好公司前景才會買進股票，但只有國民黨立委最「口是心非」，懂得買台積電股票卻又持續唱衰台積電，台灣與台積電不怕競爭、不怕挑戰，最怕的就是國民黨「內神通外鬼」配合中國天天唱衰台灣。

民進黨立委郭國文也說，根據財產申報資料，翁曉玲夫妻持有超過1127萬台積電股票，一邊散播疑美論，一邊靠台積電賺大錢；陳菁徽持有台積電ADR，也就是美國存託憑證，所以買的是「美積電」無誤，難怪藍營要大肆吹捧美積電論述。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法