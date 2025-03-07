為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    曝5藍委擁台積電股票「身體最誠實」 林楚茵批：邊買邊配合中國唱衰

    民進黨立委林楚茵今披露，王鴻薇、翁曉玲、陳菁徽、林倩綺、蘇清泉等國民黨立委，在財報裡都持有台積電股票，國民黨一邊配合中國唱衰、卻一邊持續買進。（資料照）

    民進黨立委林楚茵今披露，王鴻薇、翁曉玲、陳菁徽、林倩綺、蘇清泉等國民黨立委，在財報裡都持有台積電股票，國民黨一邊配合中國唱衰、卻一邊持續買進。（資料照）

    2025/03/07 11:25

    〔記者陳政宇／台北報導〕台積電擴大對美投資，在野黨質疑「護國神山」被搬走、成為「美積電」。對此，民進黨立委林楚茵今（7）日披露，王鴻薇、翁曉玲、陳菁徽、林倩綺、蘇清泉等國民黨立委，在財報裡都持有台積電股票，國民黨一邊配合中國唱衰、卻一邊持續買進，「嘴巴說不要，身體最誠實」。

    民進黨團幹事長吳思瑤今受訪表示，大家要相信台積電董事長魏哲家、還是國民黨籍前總統馬英九？不只是魏哲家，很多企業界人士都一一站出來，這是台灣的好事，呼籲藍營捫心自問，立法院對台灣的安全保證沒有責任嗎？藍白立委強化中國併吞台灣的意圖作為，今天卻反過來要求別人給台灣安全保證。

    吳思瑤呼籲，在野黨別再操作「疑美論」，別再無視於台灣站上國際舞台，台積電更是世界的台積電，民進黨團支持我國企業走向國際，不要再唱衰、消費。

    林楚茵則表示，昨天總統賴清德與魏哲家共同召開記者會，親自打臉國民黨，國民黨配合中國的「疑美論」，不管懂不懂半導體產業，就在講「美積電」；但國民黨立委就是雙面人，反美是工作，買台積電是生活。

    「嘴巴說不要，身體最誠實」，林楚茵披露，國民黨一邊唱衰台積電，國民黨立委卻一邊持續買進台積電，包括王鴻薇、翁曉玲、陳菁徽、林倩綺、蘇清泉等國民黨立委，在財報裡都持有台積電持股；就與疫情期間一樣，罵高端疫苗又買高端股票，根本兩面手法只為唱衰台灣，但想賺的錢一點都不放過。

    林楚茵說，投資人都知道，看好公司前景才會買進股票，但只有國民黨立委最「口是心非」，懂得買台積電股票卻又持續唱衰台積電，台灣與台積電不怕競爭、不怕挑戰，最怕的就是國民黨「內神通外鬼」配合中國天天唱衰台灣。

    民進黨立委郭國文也說，根據財產申報資料，翁曉玲夫妻持有超過1127萬台積電股票，一邊散播疑美論，一邊靠台積電賺大錢；陳菁徽持有台積電ADR，也就是美國存託憑證，所以買的是「美積電」無誤，難怪藍營要大肆吹捧美積電論述。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播