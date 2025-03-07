親曝台積電全球布局戰略 黃暐瀚：昨天之後我信魏哲家

賴清德總統6日與魏哲家連袂召開記者會，向國人說明台積電佈局戰略思維四大重點及三階段策略。 （資料照）

2025/03/07 13:12

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕賴清德總統昨日偕同台積電董事長魏哲家召開記者會說明台積電赴美投資設廠，對此資深媒體人黃暐瀚表示：「昨天之前，我說不要下定論；昨天之後，我信魏哲家。」

黃暐瀚在臉書PO文表示，誰比魏哲家，還要更專家？台積電擴大投資美國當天，就出現「業界盛傳，南部三座廠恐飛了」，結果昨天魏哲家董事長直面回答：「完全不受影響」！一堆專家們說，這些錢拿去美國了，台灣肯定就會資本不足，怎麼可能不受影響？魏董說，台積電的市場太大了，需求遠遠超過大家的想像，美國的廠為了客戶需求去擴大，台灣的11個生產線完全不受影響，技術根留台灣。

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黃暐瀚指出，該問的都問了，該答的全答了，身為台積電的董事長，魏哲家自信這是正確的決定，一堆反對意見質疑這個，不信那個，我就問：「到底哪一位專家，自認比魏哲家，還要更專家」？專家針對議題「看好」或「看壞」，都是出自專業分析。但如果一味「看衰」，甚至是帶有情緒的「唱衰」，那就只是單純希望（詛咒）某人某事不成功，不會好，這不叫專業。

黃暐瀚舉棒球12強賽為例，就像打12強的時候，總有些人未打先唱衰：「不會贏啦！ 不可能啦！」沒想到後來拿了冠軍。今年打資格賽，還是同樣一群人，嘲諷台灣隊、中華隊「原形畢露、哪裡尚勇？球員好爛？為什麼不選之前那一隊？」如果你是真的愛棒球、愛台灣，輸西班牙的時候你會失望，但不會謾罵，會鼓勵球員，會為他們加油；後來輸給尼加拉瓜，幾乎陷入絕路的時候，依舊繼續懷抱希望，幫球員們祈禱打氣，黃暐瀚就是這樣的人，真心希望台灣好的人。

黃暐瀚直言，知道台灣情勢困難，但希望台灣能好，台灣能贏！就算情勢險峻，也沒放棄過希望，因為我們只有一個台灣！昨天之前，我說不要下定論；昨天之後，我信魏哲家。

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