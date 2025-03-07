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    國民黨辦孫中山逝世百年座談會 朱立倫盼勿忘孫創建中華民國

    國民黨主席朱立倫致詞表示，今年3月非常重要，要紀念孫中山逝世100週年，他希望所有孫中山信徒，尤其是國民黨員，不要忘記孫中山創建中華民國。（記者劉信德攝）

    國民黨主席朱立倫致詞表示，今年3月非常重要，要紀念孫中山逝世100週年，他希望所有孫中山信徒，尤其是國民黨員，不要忘記孫中山創建中華民國。（記者劉信德攝）

    2025/03/07 10:53

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今天舉辦「中山先生逝世壹百周年紀念座談會」開幕式，國民黨主席朱立倫致詞表示，今年3月非常重要，要紀念孫中山逝世100週年，他希望所有孫中山信徒，尤其是國民黨員，不要忘記孫中山創建中華民國。

    朱立倫指出，「三民主義」帶給我們民族解放、民族復興，再到民權走向民主自由，走到今天完全民主的台灣與中華民國，而民生更是全民所期待，讓大家可以過安居樂業的好日子，但仍有很多不足的地方，希望透過研討讓所有孫中山的信眾們自我反省，走出康莊大道。

    他強調，對國民黨而言，除了是孫中山的信徒，也期待中華民國可以和平安定，讓大家富強康樂興盛，讓人民過上好日子，並期待兩岸和平、民生樂利，這些都是從國父的精神理想所延伸出來的，國民黨的重要政策都在黨綱、黨章，歷任黨主席也都遵照黨綱與黨章，其中最重要的精神就是孫中山精神。

    前國民黨主席吳伯雄則說，在當前台灣內部惡劣環境下，連國家認同都出現危機，再加上敵對、緊張的兩岸關係，台灣正面臨戰爭的風險，台灣應美國政府要求增加國防預算，讓他想起當年孫中山病危前夕叮嚀大家「和平、奮鬥、救中國」的遠見，他呼籲國人應該思考避戰是比備戰更高的戰略選擇。

    吳伯雄還說，2008年國民黨重新執政後，當年5月26日他應時任中共總書記胡錦濤之邀率團訪問中國，並以國民黨主席的身分前往南京中山陵謁陵，當時內心無比崇敬，並在中山陵題字寫下「天下為公、人民最大」等8字留念，對於所有從事政治工作者，都應記住「主權在民」這句話，因為人民的力量有如潮水，可以載舟亦可覆舟，孫中山在百年前的遠見至今值得大家追隨。

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