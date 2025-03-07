國防預算達GDP的10％？顧立雄：遵照賴總統指示的3％目標

國防部長顧立雄。（記者羅沛德攝）

2025/03/07 11:18

〔記者劉宛琳／台北報導〕「日經亞洲」報導指台灣為補貿易失衡，對美軍購會持續增加。國防部長顧立雄表示，相關武器採購都是基於防衛作戰的實際需要，他沒有感覺到美方故意塞給台灣不需要的武器；現在就是遵照賴清德總統的政策指示，以GDP的3%為目標來進行相關戰備整備工作。

顧立雄表示，我們相關的武器裝備採購都是基於防衛作戰實際需要來進行，在進行所需要籌購的武器方面，「我從來沒有感覺到美方是故意要塞一些跟我們防衛作戰實際不需要的武器」，大家都是共同討論如何能夠建構一個有利的基地防衛作戰，需要有利嚇阻的相關設備，並且從事相關的實戰化訓練。

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顧立雄表示，台美雙方都有共同的一個利益，就是以實力來嚇阻戰爭的發生。所以相關籌購的一些武器都是為了維持台海和平的穩定，來避免戰爭的發生。

而對於美國國防部次長提名人柯伯吉重申，台灣軍費應該接近GDP的10%。顧立雄回應，我們現在就是遵照賴清德總統的政策指示，然後依照防衛作戰的實際需要，以及國家的財政餘度，盡量來達到以GDP的3%為目標，進行所有相關戰備整備的工作。

顧立雄表示，戰備整備不是只有武器的採購，還有自主的採購武器，也會從軍購商購的方式，不同管道來籌獲，如果快速可以取得的，而且近幾年我們可以立即來籌獲，就以編列預算的方式來進行。這是我們現在考量整個國家安全的角度跟財政的餘度，會做的一個詳細的規劃。

媒體追問GDP的10%是否會成為目標，顧立雄表示，我們現在就賴總統的政策目標來進行，之後當然還要再因應相關敵情威脅的情況，還有作戰的實體需要來進行規劃。

媒體詢問，在野黨認為台積電對美擴大投資是掏空台灣，顧立雄反問，這個要問國防部啊？昨天記者會賴總統和台積電董事長魏哲家已經做了很詳盡的說明，「我想台積電赴美應該是在壯大台灣，而不是削弱台灣」。

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