出席孫中山逝世百年紀念會 馬英九稱自己「國父近年最大的粉絲」

國民黨7日舉行 「中山先生逝世壹百周年紀念座談會」，馬英九基金會董事長馬英九出席開幕致詞。 （記者劉信德攝）

2025/03/07 11:17

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日舉辦「孫中山先生逝世一百週年紀念座談會」開幕式，前總統馬英九受邀出席致詞表示，孫中山到過的地方，他都會走一遍，並稱自己是「國父近年最大的粉絲」，他還脫稿表示，他到東京、新加坡後才知道，孫中山其實有一位紅粉知己陪伴，照顧孫中山生活的一切，還說孫中山有自己的生活情趣，也有輕鬆有趣的一面，讓他非常感動，孫是一個值得大家懷念的人。

馬英九稱孫中山是很有趣味的人，身高只有158公分，個子不高，一個中國與全世界的「巨人」卻身材不高，但做了轟動全世界的事情，建立了一個民主國家。

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談到兩岸關係，馬英九指出，1949後兩岸隔海分治76年，雖然兩岸體制不同，但兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫，應該互助合作，振興中華，這也就是國民黨主席朱立倫所說的「同為中華，異為體制」，這也是2015年他與中國總書記習近平在新加坡會面時雙方達成的共同信念。

馬英九強調，自2008年到2016年他擔任總統期間，海峽兩岸簽訂23個雙邊協議，創造了和平穩定的台海局勢，也也建立了制度化的溝通管道，「以和平方式解決爭端」是雙方共同的核心理念，而「制度化協商」則是具體方法，兩岸互信是建立在1992年兩岸在香港達成的「九二共識」，內容為「海峽兩岸均堅持『一個中國』原則，其涵義可以口頭聲明方式各自表達」，在「九二共識」基礎上，我方可與中國保持和平友好的關係，推動各合作交流。

馬英九接著說，從2016年他卸任總統後，兩岸關係開始顯著倒退，快速走向緊張與對抗，在主張兩岸互不隸屬的前總統蔡英文與賴清德總統兩任政府任內，中國當局在台灣海峽舉行大規模軍演次數大增，兩岸隨時可能擦槍走火，這使得台灣在2021年被英國「經濟學人」雜誌評為「地球上最危險的地方」，去年知名美國CNN國際評論員札卡利亞更進一步指出，台海情勢已從原本的「最危險」變為「更危險」。

馬英九說，為何兩岸局勢從他任內的和平穩定，民進黨執政後就轉變到劍拔弩張？關鍵在於民進黨政府不承認「中華民國憲法」中的兩岸定位，也拒絕接受兩岸共同的政治基礎「九二共識」，但又提不出對岸能夠接受的新論述，導致兩岸面臨彼此既沒有互信，又沒有溝通管道的危險境界。

馬英九指出，去年4月他在北京與中共總書記習近平會面，他強調如果兩岸不幸發生戰爭，將是中華民族不可承受之重，雙方都應該重視人民所珍惜的價值與生活方式，維護兩岸和平，以中華文化蘊涵的智慧，確保兩岸互利雙贏，習近平的反應也相當溫和理性。

他強調，戰爭絕不是任何人所期望的結果，至於兩岸未來是否會發生戰爭，他始終認為「並非不可能，但機會不大」，關鍵在於兩岸要審慎處理彼此關係，對台灣或中國而言，戰爭代價都是無比沉重，備戰當然有必要，但高昂軍費對台灣是沉重的負擔，雙方應該尋求以和平方式解決爭端，用對話取代對抗，創造兩岸雙贏，他執政的8年就是最好的實踐。

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