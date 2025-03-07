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    否認台灣被迫買美國軍武 卓榮泰：面對中國威脅必須強大自己

    行政院長卓榮泰。（記者羅沛德攝）

    行政院長卓榮泰。（記者羅沛德攝）

    2025/03/07 10:30

    〔記者陳政宇／台北報導〕台美關係備受矚目，「日經亞洲」分析，美國總統川普認為武器銷售是交易而非安全保障，台灣可能被迫購買更多美國軍武，以彌補台美貿易失衡。行政院長卓榮泰今（7日）強調，中華民國是主權獨立國家，基於自主國防提升整體戰鬥力，沒有受到任何國家的要求，「如果有，那只是面對中國的威脅，我們必須強大自己」。

    立法院會今對卓榮泰施政方針及施政報告繼續質詢，會前接受媒體聯訪時，被詢及被迫購買美國軍武一說。

    「自己的國家自己救！」卓榮泰回應，他感謝所有關心台海及印太安全的國際友人，持續對我國未來的發展給予必要的關心和實際上的協助。

    卓榮泰說，中華民國是一個主權獨立的國家，基於國家國防、自主國防的需要，我國會從這個出發點來考量如何提升國軍的整體戰鬥力；也會衡量國家健全的財政體質，適時地向世界各國來購買、增添先進的各種武器裝備，這是要增強自主國防力量。

    卓榮泰直言，我國沒有受到任何國家的要求，如果有，那只是面對中國的威脅，我們必須強大自己；和平有兩種，一種是我們夠強，一種是我們投降，我們選擇的是把中華民國變得更強的國家。

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