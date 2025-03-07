綠營質疑馬英九曾要把台積電賣中國 蕭旭岑反批：民進黨把台積電送出去

馬英九基金會執行長蕭旭岑。（資料照）

2025/03/07 10:43

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九日前對台積電赴美投資設廠表達嚴重擔憂，反遭民進黨質疑馬英九在2015年一度要把台積電賣給中國，馬英九基金會執行長蕭旭岑今日回應表示，這個指控非常可笑，當時前中共總書記胡錦濤或現任中共總書記習近平有拉前台積電董事長張忠謀開記者會，說台積電要投資多少錢到中國嗎？沒有嘛！反觀現在民進黨把台積電送出去，真的非常悲哀，還有臉來指控馬英九！

蕭旭岑指出，當年馬英九與時任經濟部次長沈榮津對外說明政府會加以把關，經濟部投審會要嚴審，而且當時的國民黨總統參選人朱立倫也反對重要產業到中國投資，國民黨政府都有做把關，而且台積電是國民黨協助成立並一手呵護，如今民進黨卻要把台積電送出去，真的非常悲哀，還有臉來指控馬英九？

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蕭旭岑表示，從前總統蔡英文到現任總統賴清德，一直都說台積電是「護國神山」，但今天台積電要搬到美國，賴清德在昨天的記者會上完全未提台灣安全，他強調，台積電的利益很重要，但台灣利益與台積電利益不見得一致。

蕭旭岑說，賴清德並沒有回應美國總統川普所說，如果台灣有事，美國可以繼續製造晶片，「這句話就是『棄台論』」，但賴清德完全不回應，是否是替川普背書？他並稱，那些現在還在幫政府洗地的人，非常悲哀，如果真正愛台灣，在台灣命運的關鍵時刻，「護國神山」先進製程都到美國去了後，台灣還剩下什麼可以保護自己？要如何壯大台灣？「矽盾」已經瓦解，這時政府還在粉飾太平，他認為行政院長與經濟部長都應該下台，因為台積電這個案子到美國開記者會前，沒有經過投審會審查，賴政府完全沒有把關，光是這一點行政院長與經濟部長就應該下台！

當被問及大罷免，黨內有質疑國民黨中央推動罷綠不力的聲音，蕭旭岑緩頰表示，黨中央已經做了很多努力，畢竟行政資源都在民進黨手中，國民黨會團結努力，大家還是應該給黨中央支持。

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