賴清德與魏哲家說明台積電赴美設廠 朱立倫：賴只是幫自己解套

國民黨主席朱立倫表示，昨天賴清德只是把魏哲家推到前面，「幫自己解套」，而非幫台灣解套。（記者劉信德攝）

2025/03/07 10:11

〔記者施曉光／台北報導〕賴清德總統昨日偕同台積電董事長魏哲家召開記者會說明台積電赴美投資設廠，國民黨主席朱立倫今日表示，台積電到美國設廠、大幅投資可以理解，但對台灣來說，究竟對產業有什麼衝擊，對「護國神山」、國家安全「矽盾」有何影響，政府應該完整考慮，但昨天賴清德只是把魏哲家推到前面，「幫自己解套」，而非幫台灣解套。

朱立倫強調，面對新的產業分佈，對於台灣生產流失、技術轉移以及人才大幅度前往美國，我們究竟有何因應之道？當台積電在美國生產後，6座晶圓廠、2座封裝廠與研發中心過去後，台灣「矽盾」的整個功能大幅降低，「護國神山」可能也少了一半，這樣如何因應國家安全，這是最大的挑戰！

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朱立倫還說，如果今天台灣非常安全，沒有國安考慮，或還有其他產業因應之道，當然可以理解，但到目前為止，民進黨還是把心思放在政治宣傳與政黨利益，而非真正解決台灣產業與台灣國家安全危機。

此外，針對大罷免議題，朱立倫指出，推動反廢死公投，是由國民黨中央黨部、智庫與立法院黨團共同研究的結果，這是一個非常重要議題，應該讓全民表達，未來幾個月將透過各地宣講，讓國民黨反廢死、民眾反廢死的立場表達出來，必且要透過各地立委問政說明會，把立委對各選區的努力成果，以及能源政策、還錢於民、還假於民等主張向民眾說明清楚，讓民眾了解國民黨立委是真正與民意、民眾站在一起。

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