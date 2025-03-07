中市議會下屆將有3至4位老將不競選連任 新人競爭恐激烈

台中市議會下屆將有多名老將不再競選連任，新人將爭出頭。（記者蘇金鳳攝）

2025/03/07 12:00

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會本屆已是大換血，下一屆市議員改選也將可能大換血。目前第8選區北屯的民進黨市議員曾朝榮、國民黨市議員陳成添及14選區東勢石岡新社和平民進黨市議員蔡成圭都表態不競選連任，其中曾朝榮將改由兒子參選；另11選區東南區民進黨市議員鄭功進也還在思考是否由兒子接棒參選，若確定不競選連任，台中市議會下屆將有4位老將不再連任，再度換新血。

台中市議會本屆原有65席，因黃健豪、羅廷瑋及15選區的原住民市議黃仁選上立委，15選區吳建德補選上，因此總共63席。

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國民黨北屯區市議員陳成添因選上台中區農會理事長，昨天宣佈不再參選下一屆市議員。他表示，可以由關心政治改關心農民非常開心，至於是否由女兒來參選，他表示，目前女兒傾向專心家庭，機會可能讓給年輕人，國民黨需要年輕人來從政。

北屯市議員曾朝榮也表示下屆不參選，將改由兒子曾咨耀參選，他的兒子曾咨耀2022年首度參選民進黨全國黨代表即奪得中市最高票當選，非常有潛力。

下屆不參選還有第14選區的民進黨市議員蔡成圭，也是5屆議員資歷，因其子女媳婦都無意接班，下屆將讓賢給年輕人，不再參選。

另外，東南選區的民進黨現任市議員鄭功進有意交棒的兒子鄭紹頡，目前鄭紹頡已在基層勤跑行程，而鄭功進也全力輔選，只是鄭功進目前尚未正式宣布。

傳出今年東南選區原來是應選5席，下屆可能少一席成4席，而北屯區將增加一席成7席，若在明年確定，東南區及北屯區將可能成為新人參選數量最多選區。

東南區民進黨市議員參選人可能都是新生代，如邱素貞的女兒陳雅惠爭取連任，何敏誠的兒子何昆霖再次參選，鄭功進確定交棒給鄭紹頡，而東南區藍大於綠，現任國民黨李中及林霈涵都會參選連任，對民進黨而言競爭將是慘烈。

至於北屯2位老將曾朝榮及陳成添不再參選，加上黃健豪已是立委，6席只有3席爭取連任，如民進黨只剩下謝家宜爭取連任，國民黨則有沈佑蓮及賴順仁爭取連任，屆時一定會有一堆新人爭出頭，如國民黨的新生代許育璿、吳宗學、顏建程等，加上北屯席次又多，競爭想必激烈。

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