傅崐萁香港團成員遭港關押 陳東豪：國民黨的兩岸路線能保障什麼？

國民黨立法院黨團總召傅崐萁今年二月前往香港參加旅展，同團一名陳姓女子被控洗錢被抓，至今仍被關押。陳東豪質疑，如果傅崐萁連一個選民服務都做不到，「國民黨的兩岸路線，對台灣又能夠保障什麼」？。（資料照）

2025/03/07 09:01

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立法院黨團總召傅崐萁今年二月前往香港參加旅展，同團一名陳姓女子被控洗錢被抓，至今仍被關押。資深媒體人陳東豪對此在政論節目質疑，如果傅崐萁連一個選民服務都做不到，「國民黨的兩岸路線，對台灣又能夠保障什麼」？

傅崐萁與花蓮縣長徐榛蔚今年2月率團前往香港，參加香港觀光博覽會，同行一名陳姓女團員涉洗錢舊案被捕，至今沒回來。傅崐萁宣稱不認識該名女團員、也不是帶團領隊，引發外界議論。

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對於傅崐萁聲稱不認識該名女團員，陳東豪在政論節目《台灣向前行》節目中指出，傅崐萁閉口不談有兩個可能性，「一個是他們管不了，一個是他們不想管」。不過陳東豪也質疑，不論有沒有能力處理，「做人的第一步，怎麼可能講你不認識」？

陳東豪也指出，去年傅崐萁才帶領一票立委訪問中國，還跟中共全國政協主席王滬寧握手。他認為「以中國對台統戰來講，一定會慢一點，你至少會讓傅崐萁知道是什麼事情」。陳東豪質疑，如果傅崐萁連一個選民服務都做不到，「國民黨的兩岸路線，對台灣又能夠保障什麼」？

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