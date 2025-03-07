嗆國民黨「真正對手不是民進黨」 作家何穎怡：罷團志工女性比例高得驚人

作家何穎怡指出，她在身處罷團的過程中觀察到一個特別現象，那就是罷團志工女性比例高得驚人，她直言「國民黨不知道他們真正的敵人是『台灣女人』」！（圖擷自臉書）

2025/03/07 08:33

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全台大罷免烽火連天，近期時常分享罷免資訊的作家何穎怡指出，她在身處罷團的過程中觀察到一個特別現象，那就是罷團志工女性比例高得驚人，她直言「國民黨不知道他們真正的敵人是『台灣女人』」！

何穎怡在臉書發文指出，大罷免至今，她因為身處罷團，觀察到一個特別現象。那就是罷團志工女性比例高得驚人。她表示自己蒐集了台北松信、文山、大安、新竹、台中、桃園、新北雙和、新北新店、苗栗、花蓮各罷團的內部資訊，根據這些罷團的回報資訊，全是「志工女性遠遠超過男性」，有的罷團女男比例甚至高達9：1。而女性志工中，媽媽志工又至少佔一半以上。

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何穎怡指出，也就是說國民黨到現在仍然不知道他們真正的敵人，不是民進黨，而是「台灣女人」。她也強調「你不要以為這些站出來的台灣女人都是閒閒沒代誌的家庭主婦，錯，她們裡面很多是職業婦女，必須兼顧家庭、事業與罷業。大安區的Amber媽媽最近幾個月經常丟掉冰箱裡壞掉的蔬果。忙到根本沒時間燒飯，但是她不會停下腳步」。

何穎怡也直言，台灣女人站出來的原因，跟藍綠對決一點關係也沒有。她也分享這些罷團的女男比例。其中台北大安罷團的女男比例是4:1，新店罷團女性志工比例佔8成，新竹罷團女性志工比例7成，花蓮微光罷團志工女性佔2/3，台中罷團女性志工佔9成，台北文山罷團女性志工佔9成。

何穎怡也分享來自這些罷團的女性成員的說法，對於為何要投入罷免運動，有成員透露，香港反送中運動時，看到跟她小孩同年齡的孩子在香港街頭遭受到的暴力傷害；也有成員表示看過太多類似的中國手法，「這次抹黑抹黃、詐捐門等等對付相關民團領銜人的手段，都是非常熟悉的，因此危機感也很重」。

也有一些成員表示，雖然她是大中華思想派的，「但是國民黨鬧到我實在看不下去」。也有人是軍眷，但丈夫常在第一線面對中共軍艦的騷擾，經常「有家歸不得」。

還有來自松信區的罷免志工點名徐巧芯是個惡質政客，「連選民服務都沒」。也有花蓮志工希望打造一個讓孩子想留下來就可以留下來的家鄉，而不是被迫離開，並批「傅崐萁讓花蓮的民主開倒車，公民參與公共事務的空間還不如20多年前」

也有不少成員是為了下一代，看著襁褓中的孩子，心裡的恐慌莫名的排山倒海而來，也希望自己的孩子能持續享有獨立做自己的思想自由。

何穎怡也指出，在這些眾多站出來的志工女性，或許文山小如的故事最催淚。因為小如是癌症末期患者，也是一位老師。小如表示，雖然生命已經進入倒數，但這不代表只能被動等待結局。只要還能為這片土地做點什麼，就不會停下來。「這是我的選擇，也是我對台灣最後的溫柔」。

何穎怡在文末也直言，「迎接三八婦女節，我為勇敢站出來的台灣女人喝采」、「如果國民黨看到這篇貼文，他們會知道真正的對手不是民進黨，而是我們女人！捍衛下一代，女人絕對不會是弱者！」

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