教育出身談下任新北市長新作為 劉和然拋興建市立大學

新北市副市長劉和然喊話，新北市應興建一所市立大學，未來可培養人才，作為市府智庫等用途。（記者黃筠軒攝）

2025/03/07 10:20

〔記者賴筱桐／新北報導〕教師出身的新北市副市長劉和然，從教育第一線投入公務體系，至今已服務38年，市長侯友宜任期剩下2年，未來市府哪些政策還有精進空間？下一任市長能有何新作為？劉和然接受本報《官我什麼事》專訪，首度拋出興建市立大學的構想，除了培養大學人才，也能作為市府智庫和幕僚，肩負在職進修、整合社區大學的角色。

劉和然指出，他是師範大學畢業、學教育出身，下屆市長舉一個例子來做，或許新北市可以有一所自己的市立大學，這所大學有很多功能，除了培養大學人才，也是市政府背後的智庫跟幕僚，更是在職進修的重要管道，例如新北大巨蛋研究案，市府組成專案小組分析資料、蒐集探勘，相關研究如果有常設性機構，就有很多彈性空間。

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此外，他說，因應AI時代來臨，教育變化非常快，市立大學可以推動師資培育、在職進修；另一方面，新北市社區大學很多，能透過市大整合，但是最大問題還是經費，必須負擔龐大費用，也是因為財政收支劃分法修正案通過後，未來地方政府有多一點財源自主空間。

劉和然認為，一所市立大學用什麼型態、方式？有哪些學院、科系？扮演什麼角色，都可以討論，新北市身為404萬人口的直轄市，擁有一個高等學府，除了是培養一般大學生的機構，背後又可以當作市政的最重要的智囊跟幕僚，還能推動在職進修，因應時代變化做一些改變。

另外，主持人詢問，中央「生生喝鮮乳」政策喊卡，台北市政府將自籌1.84億元自行推動，新北市暫不跟進，外界質疑，雙北是共同生活圈，民眾會產生比較心態，市府考量為何？

劉和然說明，預算會有互相競合關係，新北市教育預算在侯友宜上任後逐年增加，從原本550億元到現在700多億元，佔市府年度預算的33%，鮮乳發放在教學現場面臨執行困難，且存在偏鄉和都會區差異，市府已研擬配套措施，中央、地方政府為一體，很多政策應互相合作，市府立場是希望中央比照以前補助經費，不足之處由市府自行調整。

他強調，每筆預算絕對用在刀口上，沒有把錢花在鮮乳上，不代表不照顧孩子，例如營養午餐的有機蔬菜、安心蔬菜，每年編列預算超過10億元。

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