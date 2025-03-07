新北蓋大巨蛋恐淪蚊子館 劉和然：與台北市競爭、合作

新北市副市長劉和然（左）接受本報《官我什麼事》專訪，談及新北大巨蛋規劃構想。（記者黃筠軒攝）

2025/03/07 10:10

〔記者賴筱桐／新北報導〕國內掀起棒球運動熱潮，新北市規劃興建大巨蛋，日前公布6處選址地點，但外界質疑，台北市已經有一座大巨蛋，雙北是共同生活圈，新北大巨蛋可能淪為蚊子館，浪費公帑。對此，新北市副市長劉和然回應，以北部地區1000萬人口計算，加上客觀數據分析，蓋第2座巨蛋沒問題，未來與台北市競爭、合作，提供民眾觀賞球賽或藝文展演的最佳場館。

劉和然接受自由時報《官我什麼事》專訪指出，新北市有超過404萬人口，居全國之冠，以新北為中心，往外擴及台北、基隆、宜蘭、桃園到新竹的大生活圈，總計有1000萬人口，從主觀感受而言，蓋第2座巨蛋沒有問題；輔以客觀數字分析，全台有6支職棒隊伍，1個季賽有60場賽事，6隊就有360場，其中台中以北有4支球隊、佔240場，但是今年台北大巨蛋僅提供41場次，顯示職棒賽事很多球團使用到大巨蛋的量非常少。

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他說，從演唱會經濟的角度來看，藝人「阿妹」去年舉辦2場演唱會，共租借大巨蛋23天，1場大型演唱會就用掉1個月時間，加上職棒賽事，「1個巨蛋一定是不夠」；再探究天候影響，天母棒球場1年之中有258天、新莊棒球場有136天遇到下雨，共有60場職棒賽事因雨延賽，綜整主、客觀因素，市府很有信心，新北大巨蛋絕對不會變成蚊子館。

劉和然提到，分析日本、韓國8個大型場館，多數位於新興開發區，腹地夠大，市府從5個指標篩選合適地點，盤點10到12公頃的方整土地，除了巨蛋的建築主體，旁邊可以興建Outlet、飯店、旅館、餐廳、旗艦店運動展場等商業或休閒設施。

他強調，新北大巨蛋蓋好後，跟台北市一定有競爭關係，兩邊相輔相成，既合作又競爭，提供大台北地區民眾觀賞球賽或藝文展演的最佳場館。

劉和然說明，6處選址地點包括三峽麥仔園、樹林大柑園、樹林機五南側、淡海新市鎮2期、板樹體育館、台北看守所，市府會積極與地方和中央溝通，聽取專家學者意見，並現勘考察場地，半年內評估可行性，將範圍縮小至2處地點，年底前拍板定案。

台北大巨蛋啟用後，舉行多場棒球賽事和大型演唱會，帶來周邊商機。（記者賴筱桐攝）

新北市提出興建大巨蛋的構想，日前公布六處選址評估地點。圖為模擬示意圖。（新北市政府提供）

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