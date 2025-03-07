趙少康轟國民黨罷免綠委一階表現落漆 黃智賢揭「真正丟臉的事」

黃智賢評論針對國民黨區域立委掀起的大罷免浪潮。（翻攝臉書）

2025/03/07 00:48

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，中選會公告第一階段提議連署結果，藍綠立委罷免案32：0，看到如此懸殊的成案數，國民黨不少人看不下去，戰鬥藍發起人、前中廣董事長趙少康跳出來痛批丟臉。對此，資深媒體人黃智賢直言，國民黨真正丟臉的才不是藍委32人罷免一階通過而綠委掛蛋，而是連署過程有大量「死人連署」、「冒名連署」，這種造假作為，讓國民黨信譽掃地！

黃智賢6日在臉書發文，「2024大選一結束，我就不斷示警，不斷警告國民黨，不要錯誤解讀立法院席次的民意。當然，我不會期待國民黨能懂，但該說的話總要說。國民黨被罷立委32人第一階段通過，國民黨提出對綠委『以罷制罷』，第一階段通過的人數卻是0。這樣的結果，連對手都大吃一驚，所以，趙少康跳出來痛罵國民黨丟臉。為了不輸這口氣，國民黨開始認真出來擺攤連署，拼命要衝過第一階段。」

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她接著說：「但是，趙少康其實錯了。32比0，只是表面沒面子，只是一系列作為的結果，這場大罷免攻防裡，真正丟臉的並不是32：0。國民黨發動罷免民進黨立委這件事，真正丟臉的，是大量的死人被冒名連署，跟巨量的不合格率，甚至連領銜人都說自己被冒名。這種造假與沒有誠信，讓國民黨信譽掃地。假冒簽名，是何等嚴重的事，牽涉民刑法的犯罪行為，國民黨，竟連對社會道歉都沒有，一副理所當然的樣子，一副我只是太匆忙，所以造假技術不好而已。這，才是真正丟臉的事！」

黃智賢直言，「面對民團發起罷免，為了面子而罷免，或是為了反制而罷免，並不能正確解決自己立委被罷免的危機，反而是頭痛醫腳，因為，沒有找到痛點，就不會得到解方。國民黨一直認為，罷免是民進黨操縱的陰謀，無法認知到，這場大罷免的源頭，是國民黨一年來，在立法院的作為。而我，已經不斷的提醒、警告國民黨一年了。」

她認為，「立法院的優勢，應該是要用來爭取人民的大利，讓人民從一個又一個法案中，建立對自己的信任與安全感。2024年，國民黨雖然沒有拿下總統，但在立法院，卻是第一大黨，加上加盟的無黨籍立委，已經有54席，只差3席就單獨過半了。民進黨跟賴清德，也只是勉力維持40％的基本盤而已。這表示，民進黨並沒有得到中間選民跟多數年輕人的支持，選民的共同意志，是希望在立法院，有對賴清德的強力監督制衡。」

「這種情況下，國民黨唯一的致勝戰略，也是最正確的回應民意的作法，本該是在立法院，提出更讓人民信任與支持的法案。以國民黨過去的執政經驗，把『監督制衡』玩得漂亮，照理講，並不難。國民黨擁有超過2/3的縣市長跟地方議會，又在立法院有主導權，一年下來，應該在賴清德困於執政包袱時，已經讓自己爭取到更多中間選民跟年輕人，這才是通往執政的唯一之路。」

「可是國民黨卻把立法院，玩成一個屎盆子，而且怎麼勸，怎麼講，都沒有用。從傅崐萁當選總召，跟著黃國昌大玩立法院擴權法案，激出了青鳥行動。之後的財劃法、憲訴法、選罷法修法、預算審查……，一次次的激怒中間選民跟年輕人。神奇的是，國民黨到底是為什麼，要做這些事？除了帶頭者，大概沒有人知道。難道，國民黨真的以為，毫無邏輯理由地、地圖砲式地胡亂刪凍預算，是在懲罰民進黨？可以困住賴清德？還是以為民進黨是塑膠做的？真認為這樣的策略，是人民期待需要的？真以為這樣，可以為自己增加支持度？」

黃智賢表示，「遺憾的是，罷免的柴火，從一開始到現在都是國民黨自己添旺的。從對柯文哲貪腐弊案的護航，到各自立委的言行或道德問題，到對80歲老師抗議的應對；以黨中央身份，公布罷團人士的個資，以地方執政的行政權，對罷團的『類查水表』作為……族繁不及備載。可怕的是，國民黨完全無法知覺到，這些作為是負面的、傷害性的，還以為這些作為是正確極有效的應對方式，甚至直接把罷團民眾，打為政敵。但，那可是你的選民，你的主人，因為主權在民。」

「國民黨的立法院一年，自認在立法院呼風喚雨，把民進黨壓在地上磨擦，讓賴清德走投無路，那理應萬眾擁戴，但最後卻得到了大罷免。不管最終結果如何，在罷免海嘯下被罷掉多少立委，國民黨總要從社會的反應，找到原因。政黨，都必須有反省與不斷進化的能力，好好想想如果國民黨做得好，現在立委為什麼會陷入危機？為什麼除了同溫層以外，無法爭取中間跟年輕人的支持？」

「國民黨一直以為，只要配合柯文哲跟黃國昌，就可以有年輕票‵，錯誤的以藍白合為行動前提，不論是非，只講權謀。終於，既成功養大柯文哲，也失去2024‵，更重要的是，失去跟台灣社會對話，回應社會需求的機會。如今，面對這30幾個罷團，最好的對策，是謙卑的回應與對話。或說服，或化解，而不是打為『綠營側翼』。何況，台灣40歲以下的年輕人，本來就已經幾乎百分百認為，台灣是一個國家了，國民黨也是共業的一部分。」

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