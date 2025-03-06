新北罷免6藍委全成案 二階連署開跑時間一次看

新北市6名立委葉元之、羅明才、洪孟楷、廖先翔、張智倫與林德福罷免案，第1階段皆已成案。（齊心斷翔提供）

2025/03/06 23:44

〔記者董冠怡／新北報導〕國民黨籍新北市6名立委葉元之、羅明才、洪孟楷、廖先翔、張智倫與林德福罷免案，第1階段皆已成案，罷團也收到函文通知，並擇定3月7日至14日前往中選會，領取連署人名冊格式，二階連署即將正式開跑。

罷免板橋東區葉元之的「板橋大刪元」領銜人史書華，明天（7日）上午9點領取連署人名冊格式、8日二階開跑；最低門檻2萬3313份連署書、目標收取4萬份。

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罷免大文山區羅明才的「拔羅波」領銜人吳柏瑋，3月12日領取連署人名冊格式、13日二階開跑；最低門檻2萬9664份、安全門檻4萬份。

劍指北海岸選區洪孟楷的「罷洪！！刻不容楷」領銜人方柏翔、罷免七星選區廖先翔的「齊心斷翔」領銜人陳正敬，2組皆為3月13日（象徵「刪一刪」）領取連署人名冊格式、14日二階開跑。

罷免洪孟楷最低門檻3萬8764份、力拚收取5萬份；罷免廖先翔最低門檻2萬6512份、目標收取4萬5000份（相較原本4萬份再增5000份）。

鎖定中和區張智倫、永和區林德福的「雙和罷團」領銜人Mini、朱約信（豬頭皮），3月14日領取連署人名冊格式、15日二階開跑，安全門檻份數暫定最低門檻乘1.1倍。

罷免張智倫最低門檻2萬8766份、安全門檻3萬1643份；罷免林德福最低門檻2萬3830份、安全門檻2萬6213份。

關於罷免綠委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸及李坤城，目前3組罷團進度皆處第1階段。「新北大掃除」發起蘇、吳2案，蘇案3月9日前要補提提議人名冊（距離最低門檻不足752人）、吳案9日前公布審查結果；「三月圍城」的李坤城案3月13日前得補提提議人名冊（距離最低門檻不足1027人）。

「走投無陸」差距607份（從先前606份更正為607），今起至週六（8日）連3天設置實體連署站點，首站位於捷運新埔站2號出口旁，發起人吳禹辰說，反映蠻熱烈的，團隊人員還沒到場，已有人在現場等待，自己也嚇一跳，並透露民眾反映罷免藍綠委32比0，有「人為介入」的隱憂、台積電赴美投資導致民進黨滿意度下滑、綠營不僅比罷團早知連署結果且所獲資訊更多，質疑中選會公正性等；最快7日下午補提、8日機動連署站仍會運作。

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