台中本有機會擁有2座國美館 周軒：被哭窮的盧秀燕喊卡

台中市長盧秀燕。（資料照）

2025/03/07 00:30

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌5日拜會台中市長盧秀燕，盧秀燕「哭窮」稱台中是六都中唯一沒有像樣美術館的城市，中央都不願意出錢。遭外界打臉全台唯一的國立美術館就在台中，盧秀燕睜眼說瞎話。政治工作者周軒6日再披露，其實台中本來有機會擁有第二座國立美術館，卻被2020年上任的盧秀燕取消計畫！

針對盧秀燕聲稱台灣沒有像樣美術館，周軒6日白天就在臉書發文吐槽：「台中市西區五權西路一段2號，這個地址離台中市政府大約10分鐘車程。這個地方，叫做『國立台灣美術館』，它是全台灣唯一的國立美術館。今年總預算審查，盧秀燕妳同黨提案砍了台灣美術館3成業務費，然後妳昨天跟黃國昌哭窮，好像中央都在欺負妳。」

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6日晚間周軒再PO文披露，「位於台中市西區的國定古蹟台中州廳，1913年開始興建，1934年完工，跟台北的總統府是同一時期的建築。戰後，它變成了台中市府的辦公場所，2006年11月17日，台中州廳登錄為台中市市定古蹟，2019年4月25日文化部公告再將其升格為國定古蹟。2010年，胡志強市長任內，開始啟動都更規劃，2014年州廳更新案以打造成古蹟旅館的方向展開招商。」

「2016年，林佳龍市長有不一樣的想法，取消了胡志強的規劃，並在2018年，與文化部簽署台中州廳園區合作意向書，未來台中州廰修復後，連同舊市議會與周邊區域由國立台灣美術館接管成立『國立台灣美術館台中州廳園區』，就是被稱為『國美二館』的計畫。意思是台中本來有機會，可以有兩座國立美術館。」

「結果，2020年，換盧秀燕當市長，馬上把這個計畫取消。說台中州廳當國美二館是做人家細漢，不行，她要規劃其他的用途。所以，已經2025年了，台中州廳現在怎麼了？根據去年十二月， 黃守達議員的質詢，關於台中州廳要如何使用，還在開說明會。盧秀燕昨天還在跟黃國昌哭窮，說台中是六都唯一沒有像樣的大型美術館，中央都不幫忙。然後妳本來有機會可以讓台中有兩座國立美術館的……」。

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