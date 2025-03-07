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    台積電根留台灣還是有人質疑 黃暐瀚籲反向思考：不然要怎樣？

    魏哲家6日與賴清德共同召開記者會。（記者劉信德攝）

    魏哲家6日與賴清德共同召開記者會。（記者劉信德攝）

    2025/03/07 00:21

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台積電董事長暨總裁魏哲家與美國總統川普在白宮，宣布加碼投資一千億美元，6日回國後與總統賴清德共同召開記者會，強調擴大對美投資是基於滿足客戶需求，在台灣的投資計劃不受影響，赴美投資是壯大台灣，以台灣為本、世界為目標的全球佈局思維。然而藍白還是疑美批賴，資深媒體人黃暐瀚呼籲質疑者不如嘗試「反向思考」，事情就會變得簡單很多。

    黃暐瀚6日在臉書發文表示，針對台積電投資美國千億美元的事，他到現在還是看到很多網友覺得台灣完蛋，「很簡單，那就反向思考，『不然，要怎樣』？台積電不去美國擴大投資，那要怎樣？等韓國三星先去？等25%甚至50%關稅壓下來？等川普翻臉生氣？反對台積電去美國投資諸多理由我都看了，但我真的想問，到底哪一位專家，會比魏哲家對台積電更專家？魏董今天都說了，投資台灣不變，繼續根留台灣，嘉義高雄廠區計劃也不受影響，到底還在擔心什麼？」

    黃暐瀚認為，如果遇到事情覺得兩難時，就正向思考、反向思考都嘗試一下，事情也許就會變簡單。他再舉美國準國防部次長伯吉（Elbridge Colby）、重量級參議員蘇利文（Dan Sullivan）等人表達對台灣國防預算遭刪減一事感到擔憂為例，「跟美國買武器，國防GDP要往上編到3%，美國準國防次長還說希望是10%。完了！台灣慘了！一樣反向思考再來一次，『不然，要怎樣』？不跟美國買武器？那要跟誰買？台灣不需要軍備嗎？買武器是增加台灣的防衛能力，這不是把錢丟水裡，花錢是能換武器裝備回來的。」

    黃暐瀚最後直言，「台積電投資美國，是不去不行，是去了有好處；台灣跟美國買武器，也是不買不行，買了有裝備。當然，10%GDP等於一年要編2兆六千億，這會佔去台灣九成的年度總預算，政府形同停擺，確實不可行，但三趴之後往上五趴（一兆三千億），有沒有可能？能不能辦到？就算編不到10%，也至少不要砍軍事預算砍到被美國參議員點名，說台灣在玩『危險遊戲』，釋出『錯誤訊息』。」

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