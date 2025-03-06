罷綠領銜人稱未收到補件公文 林俊憲酸：故意不收就能拖時間？

罷免吳沛憶領銜人李孝亮稱沒收到補件公文，遭中選會打臉。（記者廖振輝攝）

2025/03/06 23:37

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中選會公布罷免第1階段提議連署結果，被藍營點名做為反制目標的綠委無一人過關，且被抓包大量「死人連署」，待補件審查。罷免綠委吳沛憶的領銜人李孝亮今天（6日）卻宣稱，至今未收到補件公文，質疑中選會想拖延補件進度，遭中選會打臉，是李孝亮自己未收件。綠委林俊憲吐槽：「國民黨青年們，不要每天都這麼幽默好不好？」

大罷免浪潮掀起，目前通過一階的藍綠案件數為32：0，針對綠委的罷免案因為認定有較多死人連署的情況發生，有待補件。藍營青年軍質疑中選會「搞針對」，5日罷免綠委吳思瑤的團隊「地動刪瑤」還搬出統計學，稱以送件4、5000份來計算，正常來說也應該至少有30件自然死亡無效，罷藍委民團送的連署書居然完全沒有死亡，違反統計學，酸「青鳥變成不死鳥」。「沒有死人就是造假」的荒謬論述，讓大批網友直呼傻眼。

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而今天罷免吳沛憶的領銜人李孝亮隨「地動刪瑤」團隊赴中選會補件，被問到為何沒有同時補件？李孝亮稱至今沒有收到中選會補件公文，還在中選會門口高喊「中選會趕快把公文還給我」。不過中選會嚴正駁斥，明明是領銜人自己因故未收件，郵政機關因此未完成遞送程序，但也早已轉為法定的寄存送達，且選務機關也告訴李姓領銜人，該公函已在南門郵局，依法完成送達程序，其卻稱未收到云云，與事實不符。

對此，林俊憲在臉書發文吐槽，「公文掛號寄給你不收，只好暫放在郵局，通知你趕快去領，還是不領。故意假裝沒收到，不去領就等於不存在，你們是鴕鳥喔？躲也沒有用啦，你們以為故意不收就能拖時間？掛號只要已經通知收件人，就算暫放在郵局也算是已送達。這甚至無關政治，這是生活常識欸。國民黨青年們，不要每天都這麼幽默好不好？」

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