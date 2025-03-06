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    金門縣農會理事長改選蔡水游回任：爭取恢復「信用部」

    金門縣農會新任理事長蔡水游（站者）說，當選就是責任的加重，會努力交出亮麗的成績單。（記者吳正庭攝）

    金門縣農會新任理事長蔡水游（站者）說，當選就是責任的加重，會努力交出亮麗的成績單。（記者吳正庭攝）

    2025/03/06 21:36

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣農會今天舉行改制第14屆理事長選舉，新任理事長由前理事長蔡水游回任，總幹事文水成獲續聘。蔡水游說，當選就是責任的加重，會努力交出亮麗的成績單，首件事情將提案爭取恢復「信用部」。

    縣農會召開改制第14屆第1次理事會議、監事會議，投票選出理事長與常務監事，審議總幹事選聘案，中華民國農會總幹事張永成、金門縣政府產發處農林科科長李姿維均出席。

    一如農界預料，曾連任2屆理事長的蔡水游擔任1屆常務監事後，順利與同樣身為議員的許玉昭「互換」，蔡水游獲得出席14位理事全數支持，高票當選理事長，許玉昭擔任常務監事，加上文水成續聘，「農會鐵三角」成形。

    張永成說，蔡水游在農會系統經營有道，不僅熟稔金門農事，也與台灣農會互動密切，更誇他金門高粱酒酒量了得，「沒有被他灌醉過的人很少」。

    張永成說，農業部有大的預算用於政策性的專業農業貸款利息補貼，金門農民所以無法享受這項好處，就是因為金門農會沒有信用部，因多年前的金融危機（農會超貸事件），信用部被指定由土地銀行接管，20多年來，金門農民沒有感受到政府提供農民借款、周轉的政策，「這是農會的責任」。

    蔡水游立刻回應，將繼續與農會團隊努力交出一份亮麗的成績單，也將與內部研議後，向中央提案爭取恢復縣農會信用部，為金門農友爭取更多權益。

    金門縣農會舉行改制第14屆理事長選舉，在縣府產發處農林科長李姿維（左三）見證下，原理事長許玉昭（左二）將印信交給新任理事長蔡水游（右三），總幹事文水成（左一）獲得續聘。 （記者吳正庭攝）

    金門縣農會舉行改制第14屆理事長選舉，在縣府產發處農林科長李姿維（左三）見證下，原理事長許玉昭（左二）將印信交給新任理事長蔡水游（右三），總幹事文水成（左一）獲得續聘。 （記者吳正庭攝）

    中華民國農會總幹事張永成（站者）建議金門縣農會重新成立信用部。（記者吳正庭攝）

    中華民國農會總幹事張永成（站者）建議金門縣農會重新成立信用部。（記者吳正庭攝）

    金門縣農會舉行改制第14屆理事長選舉，理事投票選出新任理事長。 （記者吳正庭攝）

    金門縣農會舉行改制第14屆理事長選舉，理事投票選出新任理事長。 （記者吳正庭攝）

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