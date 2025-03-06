大葉高島屋停車場變商場 北市府：公設拆開計算調配

台北市都市發展局長簡瑟芳（中）、建管處長虞積學（左）、停管處長劉瑞麟（右），今日下午說明大葉高島屋案。（記者何玉華攝）

2025/03/06 20:52

〔記者何玉華／台北報導〕台北市士林區大葉高島屋百貨，將位於5樓停車場變更為商場，引發京華城案翻版疑慮，市府表示，同意的變更方案是將公設三分之二改為停車場計算，調配出的面積同意5樓變更，符合商場總樓地板面積未超過三分之一規定，強調核發變更使用執照有憑有據，與「京華城」一案完全不同。

台北市都市發展局長簡瑟芳、建管處長虞積學、停管處長劉瑞麟今（6日）下午共同召開記者會說明；簡瑟芳表示，大葉高島屋於1990年依獎勵投資條例申請興建停車場，依「公共設施多目標使用方案」規定，總樓地板面積三分之一為商場、三分之二是停車場；當時1至4樓、12樓全樓層都計算為商場面積，於1994年取得使照。

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2010年，大葉高島屋主張公設不應全部計入商場面積，據此爭取5、6樓變更為商場使用，因屬中央法令權責，市府函請內政部解釋。內政部回文指公設樣態多，請檢具案例，但大葉高島屋未提供資料，申請案止步；2021年重啟申請，提出12樓商場跟5樓停車場互換，市府考慮未涉比例核准，但大葉高島屋未提出變更申請。

簡瑟芳表示，大葉高島屋於2022年4月再提5、6層樓變更商場訴求，市府再函中央詢問；同時間，立委林岱華接獲業者陳情並邀集中央及地方主管機關召開協調會，做成「請台北市政府審慎研議參採申請人，就原核准之總樓地板面積，檢討商場與停車場共同使用面積之計算方式」。

大葉高島屋於4月29日掛件申辦變更使用執照，將公設的三分之二改計算為停車場面積，調配出的空間做為商場；市府認為符合商場總樓地板面積未超過三分之一的規定，於2023年1月17日准許5樓變更為商場，面積為5202平方公尺。

至於6樓空間用途，虞積學表示，未接獲大葉高島屋變更6樓的申請，仍是停車場用途，業者若未經許可擅自變更，將依法裁罰。劉瑞麟表示，將派員稽查6樓是否依營業登記項目做為停車場使用，若不符將限期1個月改善，未改善將累罰，每次裁罰金額為3000元至1萬2000元。

都發局表示，大葉高島屋申請時適用的「公共設施多目標使用方案」，是以總樓地板面積規範停車場與商場的比例，2003年廢止後，修訂為「公共設施多目標使用辦法」，改以總容積樓地板面積計算（早年沒有容積概念），因此部分樓地板面積如陽台等空間，有可能不列入「容積」計算。劉瑞麟表示，目前清查，適用舊方案僅大葉高島屋一例。

都市發展局長簡瑟芳說明，大葉高島屋經多目標面積檢討，使用樓地板面積同原契約約定未更動。（台北市都發局提供）

都市發展局長簡瑟芳說明大葉高島屋案。（記者何玉華攝）

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