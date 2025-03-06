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    首頁　>　政治

    爆婚外情請辭交長不到半年 李孟諺回鍋「行政院顧問」

    前交通部長李孟諺農曆春節後悄悄回到行政院擔任「有給職顧問」。（資料照）

    前交通部長李孟諺農曆春節後悄悄回到行政院擔任「有給職顧問」。（資料照）

    2025/03/06 20:11

    〔記者鍾麗華／台北報導〕前交通部長李孟諺去年8月捲入婚外情風波火速請辭，據了解，李孟諺農曆春節後悄悄回到行政院擔任「有給職顧問」，傳出是為了補公務人員年資。政院人士說，李孟諺具公務人員任用資格，有豐富基層經驗，為借重其長才，依「公務人員任用法」等相關規定任用為行政院顧問。

    據了解，今年2月農曆年後，行政院就可以看到李孟諺進出身影，還有多名媒體記者「巧遇」，不過，面對疑問，有官員私下說，因為李孟諺的太太在主計總處任職，看到李孟諺並不奇怪，但李孟諺出入行政院的辦公室外名牌掛著「李顧問孟諺」，李孟諺回鍋一事早在行政院內部傳開。

    對此，政院人士說，李孟諺具公務人員任用資格，有豐富基層經驗，為借重其長才，行政院依「公務人員任用法」等相關規定任用為行政院顧問：李具公務人員特種考試技術人員考試乙等考試土木工程科及格，曾擔任台北縣政府副局長、祕書、工程會副處長、台北市政府工務局衛生下水道工程處處長、台南市政府水利局局長、台南市政府祕書長、代理市長、行政院祕書長及交通部部部長等職務，具工程、水利專長，有豐富基層經驗，行政院係依「公務人員任用法」等相關規定任用。

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