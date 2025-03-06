台積電擴大對美投資被唱衰 呂捷：他們的話都講給白癡聽的！

呂捷吐槽散播疑美論的人。（圖翻攝自呂捷YT直播）

2025/03/06 22:21

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家4日在白宮宣布，台積電將在美加碼投資1000億美元（約新台幣3.3兆），引發國際關注，台灣內部卻掀「台積電要變美積電」、「美國要搶走護國神山」、「賴清德賣掉台積電」等疑美、疑賴論。對此，補教名師呂捷昨天（5日）直言，這些總是喜歡唱衰台灣的人講的話不用太理會，因為他們說的話「都是說給白癡聽的」。

台積電將擴大對美投資的事曝光後，不少人質疑美國是想搶走台積電的關鍵核心技術，避免台海若爆發戰事受到嚴重衝擊，且擔憂台積電若變「美積電」，台灣的戰略地位恐降低，川普政府想拋棄就拋棄。前總統馬英九、馬辦執行長蕭旭岑、前國民黨主席洪秀柱等人，更是在第一時間跳出來，痛罵賴政府把台積電當成討好美國的籌碼，背叛台灣人民，這是重大國安危機。

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而昨天呂捷在YT開直播時，被粉絲問到對於疑美論的看法時，直言「有一群人呢，就是看到台灣好他就不爽，然後看到台灣只要下一點雨，他就說世界末日了、天塌了、地陷了、台灣完蛋了，像這樣子的人不用太理他啊。我記得有一個叫杜紫宸的人，他在2015還是16年就講，台灣的半導體業會完蛋，如果沒有跟中國大陸合作的話，現在台灣的半導體業空前的發達；然後蔡正元不是講過嘛，台積電破千不可能，台積電早就破千了，昨天守住了一千，今天最後收盤好像在1020嘛。」

他接著說：「這些評論的臭番薯、臭芭樂，你會比魏哲家聰明嗎？你會比他還關心嗎？關於疑美論這些人呢，我還是要再講一次我之前講過的話，講這些話的人不一定是白癡，但相信他的人一定是白癡。所以當你聽到有些人發表了一些反科學、反常識、反邏輯的言論，這個時候呢，不要把他的話放在心上，因為他們不是要講給你聽的，他是講給白癡聽的。而連白癡都不買單的話，他就會出來道歉。」

呂捷還吐槽，「台積電要到美國去設廠，所以台積電就變美積電，你知道台積電很早以前就在中國有設廠，台積電在德國、日本也有設廠，所以它叫『德基電』、『日積電』？然後輝達（NVIDIA）之前不是也說要來高雄要設什麼中心嘛，所以輝達變成『台達』或是『高達』嗎？高通（Qualcomm）在台灣也有設廠啊，所以高通變『台通』？那最怕的是AMD（超微）啊，AMD在台灣設廠就變「TMD」（網路用語：他X的）了？有些就是看台灣衰小就很爽，就算不是衰小的事，明明是喜事卻要弄得像喪事，頭殼壞去你知道嘛！那當初中國紫光來台灣說要買台積電，這些人怎麼沒有如喪考妣？」

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