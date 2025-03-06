支持政院提財劃法覆議 黃偉哲：分配公式荒謬

台南市長黃偉哲支持行政院對財劃法修正案提出覆議。（記者洪瑞琴攝）

2025/03/06 20:07

〔記者洪瑞琴／台南報導〕財政收支劃分法與中央政府總預算案，行政院今（6）日提覆議。台南市長黃偉哲表達支持，並批評強行通過三讀的財劃法完全凸顯出分配公式的荒謬，台南市未得到公平對待，還有國立高中職若移撥給地方政府，台南恐將無力負擔。

黃偉哲說，以花蓮和彰化為例，台南人口186萬，花蓮人口32萬，但是台南增加分配款163億，花蓮增加161億，台南增加的分配款只比花蓮多2億；以面積來講，台南比彰化大，人口比彰化多出了55萬人，增加金額卻分得比彰化少。

請繼續往下閱讀...

南市副市長趙卿惠代表出席統籌分配稅款分配指標意見徵詢會議，將台南立場及建議充分向中央反映。在中央事權轉移給地方部份，建議應通盤考量，避免地方超過負擔難以貫徹。例如，國立高中職若移撥給地方政府，台南所需增加支出93億。

整體而言，台南因事權移撥所增加的支出，遠超過增加的分配款163億元，若台南統籌分配稅增加金額未及273億元，將無力承接中央事權的轉移。

趙卿惠表示，在分配指標部份，感謝這次行政院版本將台南的建議放進去。以南科為例，營利事業營業額過去都是以公司設立稅籍計算，因南科的總公司多設籍在北部，導致統籌分配稅都分配給北部縣市，南科產值帶來的環境治理負擔、交通壓力及基礎建設維護成本均由南市承擔。

目前財政部版本不僅將營利事業營業額占比大幅調降，也將財政努力列為分配指標，並兼顧地方基本建設需求。此外，在土地面積的計算上，應考慮農牧用地的投資需求較大，在人口數部份，應考慮0至14歲及65歲以上人口佔比的權重提高。這些符合地方施政需求的建議，行政院皆納入考量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法