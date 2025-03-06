黨政人士：先進製程根留台灣 是賴政府與台積電最大共識

賴清德總統今與台積電董事長魏哲家連袂召開記者會，向國人說明台積電佈局戰略思維。 （記者劉信德攝）

2025/03/06 19:02

〔記者陳昀／台北報導〕台積電擴大對美投資1千億美元，在野黨質疑「護國神山」被搬走、批評政府將台積電「賣」給美國。黨政人士分析，台灣政府始終在台積電發展戰略扮演關鍵角色，對於台積電與半導體產業應處，賴清德早就在佈局，確保先進製程根留台灣、確保投資人與國家利益優先，更是賴政府與台積電的最大共識。

黨政人士指出，政府與企業攜手合作，共同維護國家高科技產業長遠利益，能確保產業海外佈局有助於我國產業的全球佈局、確保國家整體競爭力持續提升與領先、確保先進製程技術根留台灣；從全球戰略層面來看，台積電擴大投資，是確保台積電尖端技術不外流、確保台積電影響力在全世界持續擴大且不可取代、確保台美合作關係更加緊密。

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黨政人士表示，對於台積電與半導體產業應處，賴清德早就在佈局，賴總統上任前，展開一系列「信賴新政穩健交棒」產業請益之旅，首站就擇定台積電；為因應川普新政，賴總統也日前低調拜訪台積電創辦人張忠謀，並和台積電董事長魏哲家、董事成員林全等關鍵領袖交換意見、商討對策，也在魏哲家從美返台後，旋即召開記者會，向國人說明。

黨政人士提到，回顧全球第一座台積電三奈米廠落腳台南，就能凸顯賴總統「產業根留台灣」的戰略思維，也可見賴總統與台積電的合作淵源，賴清德在台南市長、行政院長任內，與台積電積極討論解決五缺問題，是台積電選擇對台南投資五奈米廠、加碼三奈米廠，不去美國、留在台灣最主要原因。

賴清德在台南市長任內，主動協調相關部會解決台積電用水問題，當時被張忠謀稱讚是榜首市長，「合作非常信賴且密切」、「把台南變成科技人文城市」，大力讚美「台南最好、台南第一」；賴閣揆任內，再協調將南科滯洪池填起來讓台積電建廠、並在南科外圍台糖土地挖滯洪池，南科因此成為世界重要半導體先進製程製造基地，奠定「南部科技廊道」基石，也獲得張忠謀也公開稱讚。

為解決台積電竹科廠供水問題，賴拍板從石門水庫拉到一條到寶山水庫的桃竹幹管納入前瞻計畫，並由接任的行政院長蘇貞昌執行完畢，時任總統蔡英文更肯定「一條水管救全世界」。

黨政人士表示，賴總統曾說「台灣沒有兩難，台積電也不會有兩難」，對美國川普政府來說，台灣成功展現何謂有能力也有意願的「強而有力貢獻者」；從國家安全戰略思維來看，確保先進製程根留台灣、確保投資人與國家利益優先，是賴政府與台積電的最大共識。在擴大產業全球佈局背後，「以台灣為本，以世界為目標」為基礎，讓台灣持續在全球科技產業鏈中占有關鍵地位，確保台灣的不可或缺。

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