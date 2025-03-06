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    教育部禁大學與中共「國防七子」交流 陸委會：不鼓勵交換生

    陸委會發言人梁文傑說，7所工信部所屬大學是不鼓勵交流，所謂交流包括交換生和其他交流活動。 （記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑說，7所工信部所屬大學是不鼓勵交流，所謂交流包括交換生和其他交流活動。 （記者陳鈺馥攝）

    2025/03/06 19:29

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕教育部以保護台灣關鍵技術及科研成果為由，將7間與中國人民解放軍關係密切的中國大學列入禁止交流名單。陸委會發言人梁文傑今天說，7所工信部所屬大學是不鼓勵交流，所謂交流包括交換生和其他交流活動。

    教育部日前宣布，中國統戰部直屬廣州暨南大學、華僑大學、北京華文學院3校，台灣大專院校禁止與其交流合作，也不承認學歷。近日再將北京理工大學、南京理工大學、北京航空航天大學、南京航空航天大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學、西北工業大學「國防七子」列入黑名單。

    據了解，這7所大學都由中國工業和信息化部主管，且與中方國防軍事工業密切相關，教育部為保障台灣學生權益，及我方核心關鍵技術及科研成果不被竊取，認為國內大學校院與此類學校交流，中共可能帶有政治目的，均屬不宜。

    梁文傑說明，當初針對廣州暨南大學、華僑大學，當時宣布是不再採納學歷、不鼓勵學生就讀，因為招考方式非常獨特，這是針對學歷認證的問題。至於7所工信部所屬大學是不鼓勵交流，交流是指包括交換生和其他交流活動，針對3所和7所學校處理的角度是不一樣的。

    針對政府下一波將鎖定哪些中國的大學？梁文傑僅說，這個問題要問教育部，教育方面主責是教育部。

    此外，為遏阻中共對台統戰滲透，陸委會今年1月暫停批准中共黨媒《海峽導報》來台駐點，陸委會主委邱垂正日前表示，空出來的駐點名額會讓給其他中國媒體。梁文傑說，1月份駐點記者空出1個名額，因為中媒來台要有相對媒體邀請，但截至目前為止，沒有媒體提出邀請，目前都還有空缺。

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