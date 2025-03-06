國民黨團：台積電擴大投資未獲課稅豁免 賴政府對美工作失敗

立院國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

2025/03/06 19:56

〔記者劉宛琳／台北報導〕台積電董事長魏哲家日前會見美國總統川普，宣佈將擴大對美投資1000億美元，讓在野黨憂心變成 「美積電」；賴清德總統今召開記者會感謝台積電，讓台灣成為世界的台灣。國民黨團表示，台積電在過程中未得到任何課稅豁免及投資補貼的具體承諾，凸顯政府在談判過程中亳無角色，對美工作失敗，賴總統還把國家重大危機講成台灣的驕傲，簡直無能，是「賣『台』積電國賊」。

國民黨團表示，台積電淪為美積電，把國恥、國家重大危機講成台灣的驕傲，這是什麼樣無能的總統才會說出來的話？台積電在過程中未得到任何課稅豁免及投資補貼的具體承諾，政府在談判過程中亳無角色，美國政府把賴政府視為空氣。賴清德政府對美工作是徹頭徹尾的失敗，完全無法對國人交代。

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國民黨團表示，賴總統坐視外國政府掏空台灣「護國矽盾」，全台高科技產業面臨空洞化危機，還以話術自我感覺良好，把國恥講成全球佈局多元投資，中華民國有如此總統是全民的悲哀!。

國民黨團指出，近年來，台積電已經在美國投資高達650億美元，如今又要再新增1000億美元投資赴美設廠，總共投資美國金額高達1650億美元，等於把台灣的外匯存底搬走30%。台積電對美投資金額高達1650億美元換算成台幣高達5.445兆元，等於是近二年的中央政府總預算金額。

國民黨團再指出，更嚴重的是，台積電出走在美設先進製程的1.6奈米廠，將帶動全台高科技產業供應鏈的大外移。未來台灣還剩下什麼？台灣未來要靠什麼促進產業升級及維繫台海安全？

國民黨團強調，台積電是台灣的護國神山，現在美國把全台最重要、最先進的高科技資產整批強迫輸出、強迫外移，當美國坐擁晶片技術及產能，中華民國在國際競爭及區域安全博奕中，我國還有什麼籌碼？這就是實實在在的出賣台灣，出賣台灣未來生存發展的空間。

國民黨團要五問賴清德總統，台積電出走後，美國對台灣安全承諾在哪裡？台灣可免於貿易戰、關稅戰？台灣半導體未來的優勢在哪裡？你的國安評估是什麼？國安對策是什麼？如果什麼都没有，那賴清德的治國方案，窮的只剩全台大罷免嗎？追殺在野黨？追殺在野政治人物嗎？

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