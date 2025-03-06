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    與傅崐萁同團仍被港警逮捕 陸委會：也許不用這麼做

    陸委會發言人梁文傑。 （記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑。 （記者陳鈺馥攝）

    2025/03/06 18:38

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁2月前往香港參加旅展，同團一名陳姓女子被控洗錢被抓，至今仍被關押。該案是否並不單純？陸委會發言人梁文傑今日表示，對於花蓮縣政府這一團，港警當然知道她們是同一團，在知道情況下還做逮捕，「我們覺得也許可以不用這麼做！」

    梁文傑在陸委會例行記者會表示，該團2月18日晚上10點抵達香港後，陸委會駐港辦事處人員隔日上午11點，收到該團人員告知有發生事情。港處人員就向香港警署詢問，同時這名女職員工作的公司，也就是花蓮兆豐農場也透過他們的管道，為這名女主管在香港聘請律師，開庭時港處人員有去聆聽，目前還未被交保，3月7日會再開庭，若未保釋，要到4月17日才會正式開庭。

    梁文傑指出，陸委會有向公司查詢，得知她在兆豐農場工作20年，負責處理公關和稽核的業務，很難說這個案件有國家安全或其他特殊的理由。

    梁文傑談及，涉及洗錢1萬美元，這是25年前的事，人突然被逮捕，令人出乎意料。至於2019年去過香港部分，香港警方並沒有掌握證據，目前進入司法偵查階段，當事人家庭背景和工作都相當單純，希望港方在完成相關程序後能夠對外說明。

    梁文傑強調，香港警方對於花蓮縣政府這一團，港警當然知道她們是同一團，在知道情況下還做逮捕的動作，「我們覺得也許可以不用這麼做」。

    梁文傑表示，現在很多人在說，花蓮縣政府或誰有責任或沒責任，對於香港政府司法正在處理的案件，希望司法上能夠儘量保障台灣人的權力，也盡快讓國人能夠瞭解。

    有香港媒體報導稱，案情涉及冒認中共官員進行詐騙，受害人損失達329萬元港幣，有金錢匯款到陳女戶頭？梁文傑說，這是《香港01》媒體的報導，我們了解並無這樣的資訊，也正在了解這報導資訊是真是假，會透過管道解。

    另外，陳女被抓一事被外交部長林佳龍率先披露，梁文傑回應，「我只能夠說，陸委會處理類似案件，我們有一貫的處理模式」。

    梁文傑指出，保密不保密部分，陸委會處理類似案件不管在中國或香港都有一定原則，都以當事人利益為最優先，除非判斷說公開對當事人有好處，才會公開呼籲，知道此事是2月19日，「我們都沒有在媒體上公開說明」。

    梁文傑說明，就陸委會來講，「處理類似案件有我們的作業方式」，像這樣的消息不會刻意對社會隱瞞，隨團人員都可能將這件事說出來，社會上如果有報導這件事，陸委會也有向外界說明的義務，不會將這個訊息藏起來。

    針對駐港代表處無正式雇員是否影響處理？梁文傑說，我方在香港沒有陸委會正式人員，只剩下香港當地雇員，處理類似案件確實會受到很多限制，但會努力完成國人期待，「當然只有香港雇員部分，這種狀況令人不滿意」。

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