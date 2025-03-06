文化局邀請函竟用明新科大信封寄 曾資程批：詐騙集團行徑

市議員曾資程指出，市府辦活動卻用其他縣市的科技大學信封寄出，根本就像詐騙集團。（曾資程提供）

2025/03/06 22:58

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員曾資程今天指出，近期收到一封新竹縣某科技大學的信封郵件，內容竟是文化局舉辦的社區總體營造聯合說明會內容，讓他看得一頭霧水，直批「新竹市政府是在演哪一齣？」，這種狀況實在很糟糕，根本就像是詐騙集團的行徑，質疑市府離譜出包的事件又一樁，實在讓人看不下去。

新竹市文化局表示，因新竹市社區營造輔導計畫依政府採購法規定，委由明新科技大學社區暨客家事務永續發展中心執行，辦理有關竹市社區營造補助及陪伴輔導等相關工作，並訂在3月13日辦理一年一度社區總體營造聯合說明會，相關文宣是由該校製作寄發。由於請柬以該校公務信封寄出，致使受邀來賓較不易第一時間辨識活動主辦單位，文化局已要求執行單位注意改進。

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不過曾資程說，這是市府為節省信封郵費？但信封是明新科技大學，邀請卡完全沒有明新科技大學，到底是怎麼一回事？還是市政府搬家到明新科技大學？他認為，政府公文書處理是相當嚴謹的一件事情，但這2年多來類似的情況已遇到很多次，除有邀請卡寄出又收回的，還有署名不對的，他認為整個市府團隊已散漫離譜到不知道該怎麼形容，而主辦單位未把關，或不用心可見一斑，如此荒廢市政及無心市政，難怪市民參與罷免高虹安，及立委鄭正鈐的連署會如此踴躍，因為多數市民已無法忍受如此無心市政府的市府了。

新竹市議員曾資程。（資料照，記者洪美秀攝）

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