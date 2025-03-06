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    盧秀燕說建台中巨蛋自籌要黃國昌協助 綠營痛批玩兩面手法

    台中巨蛋外觀模擬圖。（市府提供）

    台中巨蛋外觀模擬圖。（市府提供）

    2025/03/06 19:39

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長盧秀燕5日會見民眾黨主席黃國昌談到台中巨蛋預算100億元，都是中市府自籌，但內裝需要預算要黃國昌協助向中央爭取；對此，綠營痛批台中巨蛋的延宕不是經費，而是盧秀燕選址未定及工程延宕，盧不該玩弄兩面手法，一邊拿補助一邊抱怨，還放任自家立委在立院凍刪台中市預算，實在可惡；對此，運動局表示，台中巨蛋建設經費近百億 全由台中市庫分年支應。

    民進黨中市議會黨團總召王立任痛批，台中巨蛋工程延宕，主因不是經費，原因在於市長盧秀燕一再變更地點，才讓興建期程一再延宕，他請盧市府要清楚，工程延宕是市府自己造成。

    市議員黃守達表示，盧市府蓋巨蛋拖拖拉拉，先是一上任就更改巨蛋選址，標案又歷經8次流標，完工時間一延再延，執行力差還不斷想把焦點推給中央未補助，同一招到底要用幾次？前瞻計畫就補助台中市足球園區5億元，來自中央的各項大小補助更是不在話下。盧市長不該玩弄兩面手法，一邊拿補助一邊抱怨，還放任自家立委在立院凍刪台中市預算，實在可惡。

    陳雅惠指出，市長盧秀燕於去年底月喊出中部也要蓋「大巨蛋」，但是「台中巨蛋」去年3月才動工，當時還預計在2027年完工，但盧去年在市議會又說巨蛋延宕至2030年興建完成，如此效率，就算拿到補助，恐沒有能力執行。

    運動局表示，台中巨蛋為台中指標性重大建設，興建兩座可容納 1．5萬人及3至5千人的大型多功能室內體育館，建設經費計99．98億元，全由市庫分年支應。

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