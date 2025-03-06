台積電擴大赴美投資 賴清德：政府沒有受到美國壓力

賴清德總統今天與台積電董事長魏哲家連袂召開記者會，向國人說明台積電佈局戰略思維四大重點及三階段策略。（記者劉信德攝）

2025/03/06 18:09

〔記者陳昀／台北報導〕台積電擴大對美投資引起全球矚目，賴清德總統今偕台積電董事長魏哲家召開記者會，對於這項佈局有無美方壓力？能否換取美方實質的安全承諾？賴總統強調，政府在台積電赴美投資的過程中，並沒有受到來自美國的壓力，在台灣安全議題上，美國總統川普上任隨即展開四方會台，美日領袖峰會也聲明，不允許任何國家以武力脅迫改變台海現狀。

被問及台積電對美擴大投資是否有美方壓力？台灣能否換取美方實質的安全承諾，賴清德表示，最了解台積電、關心台積電發展的還是台積電本身，魏哲家也說明，這項佈局對未來發展是有必要的，「政府在台積電赴美投資過程中，並沒有接受到來自美國的壓力。」

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在台灣安全部分，賴清德表示，川普總統上任後馬上舉行四方會談，前不久的美日領袖峰會也公開聲明，台海和平穩定是世界安全繁榮的必要元素，不允許任何國家企圖用武力或脅迫的方式改變現狀，這些類似的主張，也見到川普的內閣首長在國會、社會上不斷提出。

此外，對於日前曾先拜訪台積電創辦人張忠謀等人，賴清德也表示，非常感謝魏哲家跟政府密切溝通，讓政府充分掌握對美投資計畫，而他拜訪張忠謀，除了拜年、也向他請益，雖不便轉述張忠謀的意見，但可以報告的是，每次台積電的佈局，除了壯大台積電、讓台積電更有競爭力外，也讓台灣協力廠商與企業有機會進入國際，有更多合作交流，讓台灣的經濟有更進一步的發展。

賴清德強調，政府一定會極力協助台積電，在台灣取得建廠需要的土地，水電、人力人才等各種資源。

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