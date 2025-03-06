新竹市雙罷免二階段首日 鄭正鈐、高虹安案各收逾2000份連署

新竹市雙罷免二階連署開跑，首日鄭正鈐與高虹安案各收到2千以上連署份數。（林志潔服務處提供）

2025/03/06 19:23

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免鄭正鈐、高虹安第二階段連署活動今天開跑，包括民進黨竹市黨部及9名市議員和立院總召柯建銘服務處及陽明交大法律學者林志潔服務處共13處實體連署站同步開放市民連署，第一天就吸引不少市民前往連署，且已收到鄭正鈐與高虹安各超過2000份連署書，市民參與連署情況踴躍。

新竹市雙罷免案領銜人戴振博指出，今天起就進入罷免第二階段關鍵60天。這不只是罷免連署，更是一場對抗新竹停滯與迂腐的戰鬥。新竹市的區域立委鄭正鈐不僅對竹市毫無貢獻，甚至在立法院會期中跑到中國與中共政協主席王滬寧見面，回國後鄭正鈐在立法院便推動各式各樣違憲法案，相信背後的操弄台灣力量已經很清楚。

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而新竹市市政停滯，自由車場施工品質不佳導致裁判長受傷、幕僚涉及圖利廠商，市長高虹安貪污一審判刑7年4個月被停職，甚至還敢「代理」出國的代理市長邱臣遠跑行程，市府局處首長還得在門口恭迎被停職市長。市政成個人秀場，人民的聲音被忽視。

戴振博說，這不是科技之都該有的樣子，新竹市值得更好的未來，而罷免是行使公民權利，真正的目標是讓國家重新前進！Reset、Restart！每份連署書，都是人民的期待，每個簽名，都是對停滯的吶喊，因此呼籲市民一起簽下罷免連署書，下架賣台鄭正鈐、下架貪污高虹安，共同守護新竹、守護台灣的民主自由。

包括民進黨市黨部及9名市議員服務處等13處實體連署站今天都全面同步開放連署，一天下來，已收到鄭正鈐及高虹安各超過2000份的連署書，且各服務處都有志工協助填寫連署書，而第一階段已連署者者，都可再站出來連署，且軍公教人員第二階段都可連署。

林志潔服務處也主動出擊，並採Uber外送服務模式，只要有機關團體不便出門參與連署，服務處志工將提供外送教學服務，除會快遞連署書，也會有志工提供填寫教學，讓想參與連署卻要上班工作的公司行號或機關團體，可利用休息時間填寫連署書。可私訊或電洽：03-542-2546。

新竹市雙罷免二階連署開跑，首日鄭正鈐與高虹安案各收到2千以上連署份數。（林志潔服務處提供）

新竹市雙罷免二階連署開跑，首日鄭正鈐與高虹安案各收到2千以上連署份數。（林志潔服務處提供）

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