民進黨基隆議員張秉鈞判刑確定解職 無需補選

基隆市民進黨議員張秉鈞因詐領助理費判刑確定，雖緩刑但褫奪公權4年，依法解除議員職務。（資料照）

2025/03/06 17:59

〔記者盧賢秀／新北報導〕民進黨籍基隆市議員張秉鈞與父親、前市議員張錦煌，被控詐領助理費，張秉鈞被判1年11月、張錦煌2年徒刑，父子皆緩刑5年、褫奪公權4年；張秉鈞上訴三審，最高法院今駁回上訴確定。張秉鈞依地方制度法規定即日起解除市議員職務，基隆市議會民進黨市議員少1席。基隆市議會表示，在收到內政部的正式公文後，才會宣布議員解職。

張秉鈞表示，他尚未接到判決書，待收到判決書後再做回應。

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張秉鈞今天判刑確定，褫奪公權自判決確定日起生效，依地方制度法規定張秉鈞即日起即解除市議員職務。基隆市議會表示，法院在案件定讞後，會發文給內政部，議會在收到內政部正式函文後，宣布議員解職。

依地方制度法81條規定，市議員等民意代表辭職、去職或死亡，其缺額達總名額十分之三以上或同一選舉區缺額達二分之一以上時，就應補選。但若剩餘任期不足2年，且缺額未達總名額二分之一時，不再補選。

張秉鈞的選區中山區議員有4席，缺額未過半且議員任期已過半，不需補選。另外，選舉罷免法120條規定，經法院判決當選無效確定，由落選頭遞補，張秉鈞非當選無效，沒有遞補的題。

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