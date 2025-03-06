陸委會民調：70.8％支持清查軍公教有無中國身分證

陸委會今天公布最新民調。（資料照）

2025/03/06 17:48

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會今（6日）公布最新民調，有71.5%台灣民眾支持兩岸應先透過觀光「小兩會」溝通，再恢復中國觀光客來台；70.8%支持政府針對現職軍公教人員，全面清查是否有在中國設戶籍、領用中國護照，以及申領定居證、居住證等的做法。

陸委會發言人梁文傑指出，台灣主流民意支持政府主張兩岸觀光旅遊要符合「雙邊對等」原則，及須先透過「小兩會」溝通好再恢復；且不認同中共主張先開放觀光旅遊，等發生問題後再溝通的做法。另多數台灣民眾支持政府清查公職人員，不得具有中國身分與證件，及推動國安法制改革，防範中共統戰滲透。

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梁文傑指出，本次調查針對近期各界關切的兩岸觀光旅遊議題，探詢民眾看法，近8成（79.8%）支持政府主張兩岸觀光要符合「雙邊對等」原則，也就是我方開放台灣觀光客組團赴中國的同時，中國也應開放中客來台；7成以上支持政府為確保陸客來台觀光的穩定、公平與品質安全，主張先透過觀光「小兩會」溝通好再恢復（71.5%）；不認同中方先開放兩岸觀光旅遊，等發生問題以後雙方再溝通（71.8%）。

民調顯示，7成6民眾（76.6%）支持政府為防制中共對台統戰、滲透對國家安全的危害，持續推動國安法制改革；7成以上民眾（70.8%）支持政府針對現職軍公教人員全面清查，是否有在中國設戶籍、領用中共護照，及申領定居證、居住證等做法；另外，近5成民眾認為兩岸互動交流「國家主權」（49.6%）較重要，高於「經濟利益」（30.8%）。

梁文傑強調，台灣民意期待政府穩健推動兩岸交流健康有序發展，及加強安全管理配套，以維護國家主權與安全利益。陸委會重申，兩岸觀光旅遊行穩才能致遠，政府歡迎中客來台觀光的立場不變，希透過兩岸觀光交流，促進雙方人民良性互動，並協助兩岸旅遊產業發展。呼籲中共正視台灣民意，儘快透過「小兩會」溝通，務實處理兩岸觀光旅遊問題，方有利於兩岸關係正向發展。

本次民調由陸委會委託全國公信力民意調查公司，在今年2月27日至3月3日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1071份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.98%。

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