不願再被抹黑！防檢署副署長張經緯 自請留任原單位畜試所

張經緯曾任職12職等的農業部畜牧司司長。（資料照）

2025/03/06 17:35

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部於2月底時頒發人事令，畜試所東區分所長張經緯將接防檢署副署長（12職等），民眾黨質疑張過去張任職畜牧司長（12職等）時主導進口蛋引起風波，風波過後就破格升任，即使其說法自證無破格情況，但據了解，張經緯為不造成農業部不必要困擾，將不接任副署長。

農業部防檢署主責國內動植物防檢疫與疾病防治，還有邊境疫病防控等，原防檢署長邱垂章年初退休，署長由主管動物疫病的徐榮彬接任，農業部於2月底時頒發人事令，該職缺將由嫻熟國內產業現況、動物疫病的張經緯接任，但卻被民眾黨批評指張是破格升任，指張目前任職職位僅10職等，卻跳升為12職等不合理。

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但民眾黨說法就自我打臉，農業部曾指出，張經緯過去曾任職12職等的司長，防檢署副署長一職也同樣是12職等，並沒有破格升任的問題，也指張經緯為獸醫師出身，歷經基層歷練具有豐富經驗，對畜產業非常了解，也曾任防檢署主秘，對業務嫻熟，並強調該任命完全是基於能力考量，與政治無關。

據了解，業界都非常肯定張經緯的能力，甚至認為是少數嫻熟國內畜產業務、了解第一線情況的公務員，有民間業界指出，2023年國內因禽流感疫情大缺蛋時，國外也因禽流感大缺蛋，但為讓國人有蛋吃，政府當時拍板決定進口雞蛋補足缺口，也是張經緯每天忙到半夜，也解決後來缺蛋情況，但後來該政策卻被藍白抹黑污衊，張當時也從司長降調到其他單位。

這次張經緯將回任防檢署副署長，產業界樂見，但張經緯任職消息卻被民眾黨與特定人士拿來大做文章，據了解，張經緯擔憂這些不實謠言又會影響農業部同仁士氣與清譽，也影響後續農業部的政務推動，近期向農業部高層表達將不接任副署長、留任原單位，據了解，農業度知悉後，數度表達希望其接任未果，最後也只能尊重張經緯意願。

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