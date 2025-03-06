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    盧秀燕稱沒像樣圖書館挨批 江和樹：重點是「重南、輕北、忘台中」

    民眾黨台中市議員江和樹。（江和樹提供）

    民眾黨台中市議員江和樹。（江和樹提供）

    2025/03/06 17:16

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市長盧秀燕昨天和民眾黨主席黃國昌在市府會面，盧秀燕會談時表示，台中是六都唯一沒有市立美術館與像樣圖書館的城市，此說法在網路上引發抨擊，民眾黨台中市議員江和樹表示，重點是「重南、輕北、忘台中」，台中人口會變成全台第2多，是一個願意做事的盧市長被看見，像這種斷章取義的說法大可不必。

    針對盧秀燕台中是六都唯一沒有市立美術館與像樣圖書館的城市，網民質疑台中五權西路的「國立台灣美術館」是全國唯一的國家級美術館，五權南路則有「國立公共資訊圖書館」，質疑盧市長對台中市到底有多不熟？

    對此民眾黨台中市議員江和樹表示，盧市長想要表達的是，台中能有市立的圖書館可以結合美術館，這樣感覺能比較好。重點是「重南、輕北、忘台中」，強調身為台中市議員，對於市府非常驕傲，因為綠美圖、會展中心、台中巨蛋，都是台中人花錢自己蓋的，這時沒鼓勵，還說「都有啊，還說沒有，根本隨便亂講」。

    江和樹表示，可以來看一下前瞻計畫，高雄有多少？台南有多少？台中不到人家的一半，根本是糟蹋台中人，有沒有想一想，台中為何人口變成全台第二多？為何民眾願意投資台中，要把一輩子的心血都放到台中安居樂業，這不是總統有多厲害，執政黨有多強，而是一個願意做事的盧市長，在這裡被看見，希望能多點鼓勵，像這種斷章取義的說法大可不必。

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