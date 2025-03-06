國民黨被點名帶頭刪國防預算竟嗆干涉內政 周軒：該翻譯給美國知道

美國參議員蘇麗文點名國民黨在台灣立院帶頭刪減國防預算，是在玩一場危險的遊戲。（路透）

2025/03/06 17:14

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國準國防次長柯伯吉（Elbridge Colby）4日在人事聽證會上對台灣立法院胡亂刪減國防預算一事表達擔憂，參議院軍事委員會重量級參議員蘇利文（Dan Sullivan）也表達認同，點名國民黨正在「玩一場危險的遊戲」；另名參議員安格斯金（Angus King）更質疑，台灣「看起來不怎麼想保護自己」。對此，民進黨發言人吳崢直言，藍白不理性刪凍預算，無疑正在傷害台灣！

柯伯吉4日出席參議院軍委會聽證會，發言時提到他對台灣國會大幅刪凍總預算動到國防軍費一事深感不安，美國朝野私下都在討論這件事。共和黨籍的蘇利文也表示認同，他更進一步點名是國民黨這個目前在台灣國會最大的在野黨帶頭，而非總統賴清德的政黨，國民黨正在玩一場危險的遊戲，此時削減國防開支，釋出的信號對外界而言不是正確的，大家對此事的看法都一致。

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除此之外，緬因州（Maine）無黨籍參議員安格斯金也對台灣立委刪減國防預算提出質疑，「對我來說，關鍵的是台灣對自己的防禦能力有多大的投入，近期台灣國會的舉動同樣令我感到不安，我們怎麼能為了那個看上去不怎麼想保護自己的實體讓美國人置身於危險之中？」

對此，民進黨發言人吳崢說，除了上述美國政壇人士，「日前美國眾議院『美中戰略競爭特別委員會』主席穆勒納爾（John Moolenaar）也公開指出，台灣削減軍事開支釋出錯誤訊號。台灣的安全與穩定，除了自身的努力，也需要與國際盟邦堅定合作。如果我們自己沒有展現出足夠防衛自我的意志，憑什麼要求其他國家來支援、協助台灣？藍白不理性刪凍總預引發的後果，正在傷害台灣！」

不過，國民黨卻稱，幫忙看緊荷包是天職，指責民進黨為權力鬥爭告洋狀抹黑國民黨。藍營考紀會主委黃怡騰今天（6日）還說，對於美國議員的發言，這是台灣國內的事情，「有勞外界幫忙嗎？這是不是干涉中華民國內政？」

聽到黃怡騰的發言，政治工作者周軒跳出來吐槽：「我們是不是應該翻譯一下國民黨這位考紀會主委的發言給美國人知道呢？」

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